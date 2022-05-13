Заместитель гендиректора ВФВ о скандале с Воронковым: «Если все было так – это неприятный инцидент. Думаю, дисциплинарная комиссия его рассмотрит»

Заместитель гендиректора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный заявил, что если информация о расистских высказываниях главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова подтвердится, то дисциплинарная комиссия организации рассмотрит этот инцидент.

– Будет ли ВФВ разбирать инцидент с Воронковым?

– Пока у меня нет такой информации, к сожалению. В трансляции вчера я слышал «ловишь кого-то», более конкретно не слышал. Если эта информация подтвердится, мы, конечно, разберем этот момент.

Вы помните недавний случай, когда мы дисквалифицировали главного тренера «Протона» Юрия Маричева за определенный жест, на которого подал заявление инспектор матча. И дисциплинарная комиссия ВФВ наказала Маричева дисквалификацией на три матча и на два года условно.

Если все было с Воронковым так, как вы говорите, это довольно неприятный инцидент. Думаю, дисциплинарная комиссия будет его рассматривать, — сказал Подлозный «Матч ТВ».

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