Гендиректор «Локомотива» о словах Воронкова в финале чемпионата России: «Первый раз слышу, не видел этот момент. Матч пересматривать не собираюсь»

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Генеральный директор женского волейбольного клуба «Локомотив» Александр Косырьков прокомментировал скандальные высказывания тренера своего клуба Андрея Воронкова.

Накануне «Локомотив» играл c «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв не слышал. Я вообще не видел этот момент.

Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Я матч пока пересматривать не собираюсь. Мне сейчас не до этого немного», – сказал Косырьков. 

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