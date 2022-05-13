Гендиректор «Локомотива» о словах Воронкова в финале чемпионата России: «Первый раз слышу, не видел этот момент. Матч пересматривать не собираюсь»

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Локомотив» Александр Косырьков прокомментировал скандальные высказывания тренера своего клуба Андрея Воронкова.
Накануне «Локомотив» играл c «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.
«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв не слышал. Я вообще не видел этот момент.
Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Я матч пока пересматривать не собираюсь. Мне сейчас не до этого немного», – сказал Косырьков.