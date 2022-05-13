Роднина о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. Расовых вопросов в российском спорте нет»

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

Стоит отметить, что «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Тренер должен уметь держать себя в руках. Понимаю, когда эмоции зашкаливают, но они профессионалы, должны понимать, что говорят.

У нас все скандалы заканчиваются через пару дней – пошумели в газетах и забыли. Должны высказаться федерация, ОКР. Не знаю, каким должно быть наказание для тренера, в каждой федерации есть свой регламент.

Тренер должен извиниться за свои высказывания, раз у него в обиходе такие выражения.

Я сейчас не защищаю человека, но не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. В этой ситуации, возможно, своих девчонок хотел раззадорить. Что касается расовых вопросов, в российском спорте этого нет.

Да, бывали выходки футбольных фанатов, но тренеры и игроки ведут себя корректно», – сказала Роднина.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

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