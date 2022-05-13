Спиридонов о высказываниях Воронкова: «Бояться санкций со стороны международной федерации не стоит, мы и так там не играем»

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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

Во время тайм-аута в матче финала женского чемпионата России «Уралочка»«Локомотив» Воронков сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Знаю Андрея Воронкова много лет. Конечно, высказывания осуждаю. Наверняка ему будет грозить дисквалификация в несколько матчей, придется принести извинения и, возможно, заплатить штраф.

Бояться санкций со стороны международной федерации не стоит, мы и так там не играем.

Не знаю, захочет ли играть в России Монталво после такого скандала. Ей самой решать, оставаться или нет», – сказал Спиридонов.

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