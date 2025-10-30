1

У получившего удар током иранского волейболиста Каземи констатирована смерть мозга

Получившему удар током волейболисту из Ирана Каземи диагностировали смерть мозга.

В середине октября 26-летний игрок катарского «Эр-Райяна» Сабер Каземи получил удар током в бассейне после тренировки. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он впал в кому.

Федерация волейбола Ирана сегодня сообщила, что медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста. Аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он остается в реанимации.

Каземи является победителем чемпионата Азии 2021 года в составе сборной Ирана. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Megapolitan
