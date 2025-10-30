У получившего удар током иранского волейболиста Каземи констатирована смерть мозга
Получившему удар током волейболисту из Ирана Каземи диагностировали смерть мозга.
В середине октября 26-летний игрок катарского «Эр-Райяна» Сабер Каземи получил удар током в бассейне после тренировки. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он впал в кому.
Федерация волейбола Ирана сегодня сообщила, что медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста. Аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он остается в реанимации.
Каземи является победителем чемпионата Азии 2021 года в составе сборной Ирана.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Megapolitan
