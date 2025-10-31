Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Урал» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи
1 ноября стартуют матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
5-й тур
1 ноября
Урал – Белогорье – 14.30
Локомотив – Газпром-Югра – 15.00
Факел – Горький – 16.00
МГТУ – Динамо-ЛО – 19.00
2 ноября
Кузбасс – Нова – 13.00
Нефтяник – Енисей – 16.00
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Казань – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9), Локомотив – 3-0 (9), Нова – 2-1 (6), Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Динамо-ЛО – 2-1 (5), Ярославич – 2-2 (5), Енисей – 1-2 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-2 (3), Газпром-Югра – 1-2 (3), Горький – 1-2 (2), Факел – 0-3 (1), Урал – 0-3 (1), МГТУ – 0-3 (0).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
