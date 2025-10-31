  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Урал» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Урал» сыграет с «Белогорьем», «Локомотив» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи

1 ноября стартуют матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

5-й тур

1 ноября

Урал – Белогорье – 14.30

Локомотив – Газпром-Югра – 15.00

Факел – Горький – 16.00

МГТУ – Динамо-ЛО – 19.00

2 ноября

Кузбасс – Нова – 13.00

Нефтяник – Енисей – 16.00

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит Казань – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Зенит Санкт-Петербург – 3-0 (9), Локомотив – 3-0 (9), Нова – 2-1 (6),  Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Динамо-ЛО – 2-1 (5), Ярославич – 2-2 (5), Енисей – 1-2 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-2 (3), Газпром-Югра – 1-2 (3), Горький – 1-2 (2), Факел – 0-3 (1), Урал – 0-3 (1), МГТУ – 0-3 (0).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив Новосибирск
logoБелогорье
logoФакел
logoГазпром-Югра
logoКузбасс
Горький (Нижний Новгород)
МГТУ
logoДинамо Москва
logoЗенит Санкт-Петербург
Енисей
Оренбуржье (Нефтяник)
logoНОВА
чемпионат России
logoУрал
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
вчера, 18:38
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Енисей», «Горький» уступил «Оренбуржью» и другие результаты
27 октября, 18:21
Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Белогорье» на тай-брейке одолело «Енисей», московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье», другие результаты
24 октября, 21:10
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Енисей» сыграет с «Протоном», «Динамо-Метар» встретится с «Динамо» из Москвы, другие матчи
сегодня, 19:36
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и другие результаты
вчера, 18:40
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
вчера, 18:38
У получившего удар током иранского волейболиста Каземи констатирована смерть мозга
вчера, 09:20
Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам
вчера, 06:47
Георге Крецу покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Белогорье»
29 октября, 16:45
Волейболисту ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней, отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии
28 октября, 06:57
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Енисей», «Горький» уступил «Оренбуржью» и другие результаты
27 октября, 18:21
Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Локомотив» победил московское «Динамо», «Енисей» проиграл «Ленинградке», другие результаты
26 октября, 10:32
Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Белогорье» на тай-брейке одолело «Енисей», московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье», другие результаты
24 октября, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость