  Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Динамо-Метар» против «Тулицы», другие матчи
На чемпионате России по волейболу среди женщин проходят матчи 5-го тура.

Пари Суперлига по волейболу

Женщины

5-й тур

28 октября, вторник

Протон – Минчанка – 18.00

Тулица – Динамо-Метар – 19.30

29 октября, среда

Уралочка – Динамо Краснодар – 16.00

Динамо Москва – Динамо-Ак Барс Казань – 19.00

Заречье-Одинцово – Енисей – 19.00

Корабелка – Омичка – 19.00

30 октября, четверг

Локомотив – Ленинградка – 19.00

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 4 победы – 0 поражений (12 очков),Локомотив – 3-1 (10),Ленинградка – 3-1 (9), Заречье-Одинцово – 3-1 (9), Уралочка – 2-2 (8), Протон – 2-2 (6), Динамо Москва – 2-2 (6), Омичка – 2-2 (5), Динамо Метар – 2-2 (5), Динамо Краснодар – 1-3 (3), Минчанка – 1-3 (3), Корабелка – 1-3 (3),Тулица – 1-3 (3), Енисей – 1-3 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
