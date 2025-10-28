Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Протон» сыграет с «Минчанкой», «Динамо-Метар» против «Тулицы», другие матчи
На чемпионате России по волейболу среди женщин проходят матчи 5-го тура.
Женщины
5-й тур
28 октября, вторник
Протон – Минчанка – 18.00
Тулица – Динамо-Метар – 19.30
29 октября, среда
Уралочка – Динамо Краснодар – 16.00
Динамо Москва – Динамо-Ак Барс Казань – 19.00
Заречье-Одинцово – Енисей – 19.00
Корабелка – Омичка – 19.00
30 октября, четверг
Локомотив – Ленинградка – 19.00
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 4 победы – 0 поражений (12 очков),Локомотив – 3-1 (10),Ленинградка – 3-1 (9), Заречье-Одинцово – 3-1 (9), Уралочка – 2-2 (8), Протон – 2-2 (6), Динамо Москва – 2-2 (6), Омичка – 2-2 (5), Динамо Метар – 2-2 (5), Динамо Краснодар – 1-3 (3), Минчанка – 1-3 (3), Корабелка – 1-3 (3),Тулица – 1-3 (3), Енисей – 1-3 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
