Любовь Соколова: «Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя Монталво»

Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу прокомментировала скандальные высказывания главного тренера .

Накануне и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Конечно, неприятно слышать моменты, где переходят на личности. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки.

Так или иначе, нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак.

Надо извиниться перед девочкой, сказать, что не со зла. Сейчас такая ситуация в мире, что как только что-то подобное происходит, считается чуть ли не преступлением.

Если бы мне так сказали, было бы обидно. Но со стороны осуждать или защищать считаю не совсем правильным», – сказала Соколова.