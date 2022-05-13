«Это международный скандал. Воронков должен официально извиниться перед Монталво». Гендиректор «Уралочки» о словах тренера в финале чемпионата России

Олимпийская чемпионка по волейболу, генеральный директор клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Стоит отметить, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать.

ВФВ (Всероссийская федерация волейбола – Sports.ru) должна разобрать этот момент. Также нельзя это упускать и команде «Локомотив», руководству клуба и не только клуба.

Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну», – сказала Огиенко.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»