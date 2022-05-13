«Это международный скандал. Воронков должен официально извиниться перед Монталво». Гендиректор «Уралочки» о словах тренера в финале чемпионата России

Теги Уралочка чемпионат России ВФВ Андрей Воронков Валентина Огиенко Локомотив Калининградская область дискриминация Аилама Монталво Волейбол

Олимпийская чемпионка по волейболу, генеральный директор клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

Стоит отметить, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать.

ВФВ (Всероссийская федерация волейбола – Sports.ru) должна разобрать этот момент. Также нельзя это упускать и команде «Локомотив», руководству клуба и не только клуба.

Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну», – сказала Огиенко.

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Тренер волейбольного «Локомотива» Воронков – в тайм-ауте матча с «Уралочкой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные