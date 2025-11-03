Алекно о победной серии «Зенита»: «Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед»
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победную серии своей команды в чемпионате России.
Волейболисты из Санкт-Петербурга выиграли четыре матча из четырех на старте турнира. Такой же результат показали новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит».
«Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед. Я получаю огромное удовольствие от работы в зале, когда команда работает так, как сейчас. За этим есть результат. Каждый выложился в последнем матче на все 100%. Мы побеждаем, и я очень рад», – заявил Алекно.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
