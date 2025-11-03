0

Алекно о победной серии «Зенита»: «Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед»

Алекно о победной серии «Зенита»: мы сами себя делаем, сами себя воспитываем.

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победную серии своей команды в чемпионате России.

Волейболисты из Санкт-Петербурга выиграли четыре матча из четырех на старте турнира. Такой же результат показали новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит».

«Мы сами себя делаем, сами себя воспитываем для побед. Я получаю огромное удовольствие от работы в зале, когда команда работает так, как сейчас. За этим есть результат. Каждый выложился в последнем матче на все 100%. Мы побеждаем, и я очень рад», – заявил Алекно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Алекно
logoЗенит Санкт-Петербург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Кузбасс» проиграл «Нове», московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту», другие результаты
вчера, 14:04
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
30 октября, 18:38
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Енисей», «Горький» уступил «Оренбуржью» и другие результаты
27 октября, 18:21
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Ленинградка» сыграет «Заречьем», другие матчи
сегодня, 07:00
Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Кузбасс» проиграл «Нове», московское «Динамо» уступило петербургскому «Зениту», другие результаты
вчера, 14:04
Албанская федерация волейбола отстранила бразильянку Найару Феррейру из-за сомнений в ее гендерной идентичности
вчера, 10:05
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Локомотив» обыграл «Ленинградку» и другие результаты
30 октября, 18:40
Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославич», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
30 октября, 18:38
У получившего удар током иранского волейболиста Каземи констатирована смерть мозга
30 октября, 09:20
Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам
30 октября, 06:47
Георге Крецу покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Белогорье»
29 октября, 16:45
Волейболисту ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней, отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии
28 октября, 06:57
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Енисей», «Горький» уступил «Оренбуржью» и другие результаты
27 октября, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость