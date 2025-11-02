Албанская федерация волейбола отстранила бразильянку Найару Феррейру из-за сомнений в ее гендерной идентичности

В Албании отстранили волейболистку из-за сомнений в гендерной идентичности.

Албанская федерация волейбола дисквалифицировала спортсменку из Бразилии Найару Феррейру, выступающую за клуб «КВ Динамо», и потребовала от нее пройти тест на определение пола.

Это произошло после жалобы волейбольного клуба «Поградеци», к которому позже присоединился «КВ Тирана». Отмечается, что спортсменка уже пропустила два матча.

Решение албанской федерации вызвало обвинения в дискриминации по отношению к волейболистке. Она подвергалась нападкам со стороны представителей клубов-соперников, сообщает Balkan Insight.

«Я на сто процентов женщина. Это бесчеловечно и неприемлемо», – сказала Феррейра.

«Эта ситуация глубоко потрясла Найару. Она ждет результатов теста и говорит, что после этого уедет из Албании.

Я не знаю, какой логикой руководствовалась федерация, принимая это решение. Феррейра профессионально играет в волейбол уже больше 15 лет. Она играла в нескольких европейских лигах, которые гораздо сильнее нашей. Нет никаких оснований сомневаться в ее гендерной идентичности», – заявил тренер женской команды «КВ Динамо» Орландо Коджа.

«Это дело основано на дезинформации и предрассудках. Спортсменка имеет большой опыт игры в клубах по всему миру, и во всех документах отмечен ее женский пол. Процедура, инициированная федерацией, является абсолютно предвзятой», – подчеркнул комиссар Албании по защите от дискриминации Роберт Гайда.