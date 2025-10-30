Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам
Главный тренер «Белогорья» Георге Крецу покинул клуб по личным причинам.
Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет тренер команды «Белогорье‑2» Сергей Баранов.
«Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее и я желаю ей успехов», – рассказал Крецу.
Румынский специалист возглавил российский клуб летом 2025 года. Под руководством Крецу «Белогорье» сыграло «Финал четырех» Кубка 80‑летия Победы, в котором завоевало бронзовые медали, и провело три тура чемпионата России, одержав две победы.
«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию», – сказал директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.
