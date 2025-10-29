  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Ярославич» сыграет с казанским «Зенитом», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
0

Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Ярославич» сыграет с казанским «Зенитом», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи

На чемпионате России по волейболу пройдут матчи 4-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

4-й тур

30 октября, четверг

Ярославич – Зенит-Казань – 18.30

1 ноября, суббота

Урал – Белогорье – 14.30

Локомотив – Газпром-Югра – 15.00

Факел – Горький – 16.00

МГТУ – Динамо-ЛО – 19.00

2 ноября, воскресенье

Кузбасс – Нова – 13.00

Оренбуржье – Енисей – 16.00

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Локомотив – 3-0 (9), Зенит Казань – 3-0 (9), Нова – 2-1 (6),  Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Ярославич – 2-1 (5), Динамо-ЛО – 2-1 (5), Енисей – 1-2 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-2 (3), Газпром-Югра – 1-2 (3), Горький – 1-2 (2), Факел – 0-3 (1), Урал – 0-3 (1), МГТУ – 0-3 (0).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКузбасс
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит-Казань
Оренбуржье (Нефтяник)
logoНОВА
logoЯрославич
МГТУ
logoГазпром-Югра
logoЗенит Санкт-Петербург
logoДинамо Москва
Горький (Нижний Новгород)
logoФакел
Динамо Ленинградская область
logoБелогорье
logoУрал
Енисей
результаты
чемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. Московское «Динамо» уступило казанскому, «Заречье-Одинцово» одолело «Енисей», другие матчи
сегодня, 18:27
Георге Крецу покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Белогорье»
сегодня, 16:45
Волейболисту ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней, отказано в визе для участия в ЧМ в Австралии
вчера, 06:57
Чемпионат России по волейболу. 3-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Енисей», «Горький» уступил «Оренбуржью» и другие результаты
27 октября, 18:21
Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Локомотив» победил московское «Динамо», «Енисей» проиграл «Ленинградке», другие результаты
26 октября, 10:32
Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. «Белогорье» на тай-брейке одолело «Енисей», московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье», другие результаты
24 октября, 21:10
Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. «Ленинградка» обыграла «Минчанку», другие результаты
20 октября, 17:20
Чемпионат России по волейболу. 1-й тур. Московское «Динамо» уступило казанскому «Зениту», «Белогорье» на тай-брейке проиграло «Горькому», другие результаты
19 октября, 17:44
Тренер волейболистов Брянский: «Мы надеемся на скорейшее возвращение на международную арену, готовы к этому»
18 октября, 14:07
Путин наградил генсека ВФВ Яременко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени
16 октября, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость