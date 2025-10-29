Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Ярославич» сыграет с казанским «Зенитом», «Урал» встретится с «Белогорьем», другие матчи
На чемпионате России по волейболу пройдут матчи 4-го тура.
Суперлига
Мужчины
4-й тур
30 октября, четверг
Ярославич – Зенит-Казань – 18.30
1 ноября, суббота
Урал – Белогорье – 14.30
Локомотив – Газпром-Югра – 15.00
Факел – Горький – 16.00
МГТУ – Динамо-ЛО – 19.00
2 ноября, воскресенье
Кузбасс – Нова – 13.00
Оренбуржье – Енисей – 16.00
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Локомотив – 3-0 (9), Зенит Казань – 3-0 (9), Нова – 2-1 (6), Белогорье – 2-1 (6), Динамо Москва – 2-1 (6), Ярославич – 2-1 (5), Динамо-ЛО – 2-1 (5), Енисей – 1-2 (4), Кузбасс – 1-2 (3), Оренбуржье – 1-2 (3), Газпром-Югра – 1-2 (3), Горький – 1-2 (2), Факел – 0-3 (1), Урал – 0-3 (1), МГТУ – 0-3 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
