Мусэрский о допинге: «Я даже не помню химическое название препарата. Это растительное вещество – экстракт или масло герани. В организм оно попало случайно»

Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Самое удивительное и обидное, что у меня не было возможности доказать свою невиновность. Например, вскрыть вторую пробу. Совершенно не учитывался и результат допинг-пробы, взятой всего через две недели в Мировой лиге-2013.

Она чистая, как и все пробы, которые у меня брали по ходу карьеры. Я так понимаю, перепроверили все.

В WADA не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом были загрязнены.

В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали.

Я сейчас даже не помню химическое название того препарата. Это растительное вещество – то ли экстракт, то ли масло герани. Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку – торты и кексы.

Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало», – сказал Мусэрский.

Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг после перепроверки пробы, сданной в 2013 году