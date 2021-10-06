Сергей Тетюхин: «Доказательств вины Мусэрского нет, насколько я знаю, и все основывается на списке Родченкова»

Генеральный менеджер сборной России по волейбол прокомментировал информацию о дисквалификации олимпийского чемпиона Дмитрия Мусэрского.

«История непонятная. Насколько я знаю, доказательств (вины) нет, и все основывается на списке Родченкова. Пока речи о каком-то конкретном веществе не идет, насколько я понимаю, пока все вокруг да около.

Сейчас нужно доказывать, что ты не виноват, как многим другим спортсменам из этого списка. Никто не знает, насколько достоверная это информация. Уверен, что все будет нормально

Мы рассчитываем на Диму в сборной, эта история никак не повлияет. Тем более в январе у них в Японии начинается сезон, совсем скоро он сможет играть, и этот вынужденный простой не будет болезненным.

Конечно, Дима остается кандидатом в сборную России. Пока он в отличной форме. Он доказал это и на предсезонном сборе перед Олимпиадой, но помешала травма», – сообщил Тетюхин.

Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг после перепроверки пробы, сданной в 2013 году