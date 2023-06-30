29 комментариев

Вадим Лукомский о новой попытке Анри.

Тьерри Анри – тренер сборной Франции до 21 года. Слухи ходили весь месяц, а на этой неделе его официально презентовали.

В 2021-м Анри поставил самостоятельную тренерскую карьеру на паузу, но не скучал: за это время он стал звездой студий на CBS и экспертом по Лиге 1 на Amazon Prime; попытался купить «Арсенал» в качестве участника группы основателя Spotify Даниэля Эка; вместе с Сеском Фабрегасом стал совладельцем итальянского «Комо».

Еще успевал работать в штабе Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, жертвуя всю зарплату на благотворительность. Последнее хорошо накладывается на мотивы его возвращения в тренерство. Для экс-футболиста Анри категорически успешен, продуктивен и точно не нуждается в скромной по его меркам зарплате тренера молодежки. Этот вызов ему нужен для самореализации.

«Мне не хватало трепета, который испытываешь, когда ты тренер или часть штаба. Без этого я не чувствовал себя полноценным. Мне нравится выходить на поле, помогать ребятам, обучать их, объяснять нюансы. Плюс просто нельзя отказаться, когда обращается сборная Франции. К тому же я люблю работать с молодыми игроками», – объяснил Тити.

Это назначение интригует. У Тьерри есть дар (помимо способности в любую секунду принять пас от Майки Ричардса и подколоть Джейми Каррагера), который может максимально раскрыться именно в молодежке.

Прошлые самостоятельные тренерские попытки Анри – полный провал. Но важны детали

Анри тренировал «Монако» в сезоне-2018/19 и больше года продержался в канадском «Монреаль Импакт» (2019-21). Результаты – просто ужас. Он набирал 0,95 очков за игру, французский клуб шел с темпом аутсайдера и в панике вернул уволенного по ходу этого же сезона Леандру Жардима – закончили на 17 месте. Анри входит в топ-2 худших тренеров монегасков в 21 веке – результаты слабее показывал только Ласло Болони в 2006-м.

В истории «Монреаль Импакт» он и вовсе худший – 1,07 очков за игру.

Но оба раза были смягчающие факторы. Для полноты картины раскроем их.

В «Монако» Анри пришел уже после начала кризиса и попал под одну из самых суровых эпидемий травм. На одной тренировке у него в распоряжении осталось только пять футболистов – остальные либо травмированы, либо в сборных. Об аномальных условиях и нехватке времени говорили как сторонние наблюдатели (Арсен Венгер), так и люди внутри клуба (Вадим Васильев и Радамель Фалькао). И все же важно не использовать эту карту для оправдания вообще всего: результаты были не просто чуть ниже ожиданий (тогда скидка на обстоятельства была бы уместной), а ужасными в исторических масштабах.

В «Монреале» Тьерри попал под пандемийные ограничения. Кошмар для молодого неопытного тренера, который усугубился тем, что клубы из разных штатов оказались в разных условиях. Канадский карантин был особенно суровым на фоне того, что дозволялась некоторым американским командам. Порой соперник перед матчем имел на 4 дня тренировок больше, чем «Монреаль».

Главную проблему Анри-тренера точно описывал Александр Головин: «На тренировках он нервничал, кричал, когда что-то не получалось. Он был крутым футболистом, сейчас в «Монако» из таких только Фабрегас, пожалуй. Анри выходил на тренировку и показывал, как тренироваться и играть. Он сразу нервничал и орал, обижался и не общался с командой».

Другой игрок «Монако» на правах анонимности расказывал, что однажды Анри выкрикнул с бровки: «И вы мне рассказываете, что он стоит 10 млн евро?!» Скамейка запасных четко услышала – и была в шоке.

«Он был ужасен в коммуникации с игроками – это факт. Он пытался их показательно наказывать и раздражал почти всех. А еще очень четко давал понять, что ничье мнение, кроме собственного, его не интересует», – делился другой источник.

Проблема холодного и даже высокомерного отношения к игрокам обострилась из-за мини-скандала вокруг капитанской повязки. Анри нужно было решить, кому ее отдать в отсутствие Фалькао. Очевидным выбором в плане опыта и лидерских качеств был польский защитник Камиль Глик. Тьерри решил иначе и сделал капитаном Юри Тилеманса, которого хорошо знал по работе в сборной Бельгии. Тилеманс в тот момент вообще не показывал, что его волнуют дела клуба – и готовился к уходу. Решение взбесило игроков.

Перед окончательным увольнением Анри на несколько дней отстранили от исполнения обязанностей. Это случилось после пресс-конференции, где француз заявил, что собирается избавиться от большой группы игроков основы, которую «волнует только собственное будущее». Перед этим был еще один скандал: Анри обозвал правого защитника соперника «внуком шлюхи».

Тьерри явно поплыл, а атмосфера в клубе была просто катастрофической. В МЛС француз работал без настолько явного давления, но решение повесить на него микрофон во время матча оправдалось на 100%. Мы получили те же симптомы и первоклассную порцию пассивной агрессии в адрес игроков.

– А в касание тебя пасовать не учили?

– Не вздумай предъявлять кому-то претензии. Ты не так развернулся!

– Ну открывайся за спину, а не стой перед ним. Это же футбол!

– Низом надо было пасовать. Низом! Это же легко!

Настолько же плачевных последствий в «Монреале» не было – уважение игроков к легенде перевешивало любые минусы, но фундамент здоровой атмосферы так не построишь. у Анри прямо карикатурный комплекс экс-звезды.

При этом в одном узком направлении Тити очень хорош. У него категорически полезные советы молодым игрокам, которые, вопреки тону, готовы впитывать каждое слово. Еще один плюс – повышенная готовность доверять юным талантам.

У Анри-тренера пока только одно сильное качество – советы молодым

В плане предоставления футболистам стартового толчка у Анри результаты значительно выше среднего.

В «Монако» француз проработал чуть больше трех месяцев. За это время он вытащил из молодежки и дал шанс Бенуа Бадиашилю (потом уйдет в «Челси» за 37 млн евро), Кефрену Тюраму («Монако» упустил его бесплатно, сейчас рынок оценивает в 40 млн), Ромену Февру (за него дважды платили по 15 млн евро), Вильзону Изидору (3,5 млн), Ан-Ноа Массенго (8 млн евро). Также значительно ускорился прогресс Софиана Диопа, который формально дебютировал при Жардиме.

Еще раз: это не все молодые, которых выпускал Анри, это только самые юные (17-18) и лучшие. Всего за три месяца! Другие молодые футболисты тоже были им довольны. Беньямин Хенрикс называл его «фанатиком» и «перфекционистом», который «многое перенял у Гвардиолы».

Вот еще показательные слова Хенрикса: «После первой тренировки я просил, чтобы меня ущипнули. Думал, что это сон. Тьерри Анри – мой тренер. Он играл за «Арсенал» и «Барселону», был одним из моих героев, я болел за него у телевизора. И вот внезапно он дает мне советы. В плане индивидуального развития работа с ним была выдающимся периодом моей карьеры».

Такой трепет и преклонение перед Анри – важный элемент удачных кейсов. Главный из них – Бадиашиль. Бенуа не просто дебютировал при Тьерри – он дебютировал в 17 лет матчем против «ПСЖ».

«Анри помог мне прибавить на поле и за его пределами. Он объяснил мне кучу вещей, которые теперь кажутся простыми. Такими простыми, что порой не задумываешься о них на поле. Эти простые вещи – это детали, которые помогают прогрессировать. Он давал мне много советов. Объяснял, как нужно играть против разных типов атакующих игроков. Он сам был великим нападающим, поэтому отлично понимал нюансы», – вспоминал Бадиашиль.

Легендарным стал взгляд Анри в направлении Бенуа, когда тот не задвинул за собой стул на пресс-конференции:

Кажется, помощь молодому футболисту, который смотрит на него как на бога и впитывает каждое слово, доставляет Анри наслаждение. С некоторыми юниорами он выстроил отношения, которые поддерживал после ухода из клуба.

«Тьерри часами объяснял мне разные эпизоды и детали матчей. Мне очень помог опыт работы с ним. Даже сейчас мы находимся на связи. Он стал мне не просто ментором, а старшим братом, у которого всегда можно попросить совет», – делился Массенго через четыре года после совместной работы.

О похожих отношениях с Анри рассказывал Фоларин Балогун, с которым они никогда не работали вместе. Познакомились так вот просто: Тьерри – легенда «Арсенала», а Балогун – молодой нападающий с большим потенциалом. Тьерри начал смотреть почти все его игры за «Реймс», они регулярно созванивались и обменивались впечатлениями.

В штабе Роберто Мартинеса в Бельгии (пока самый удачный опыт Анри) приоритетом француза была индивидуальная работа с игроками. Те, кому его манера не очень нравилась, могли отстраниться, по минимуму задавая вопросы. Те, кто готов был к полезным советам в сочетании с резкими подколками, проявляли больше инициативы. Про особенности подробно рассказывал Ромелу Лукаку:

«Анри – очень требовательный. Никто не был суров по отношению ко мне так, как Тьерри. Даже когда я отдавал хороший пас, а мяч слегка подпрыгивал, он замечал это и отчитывал меня. Благодаря ему я стал умнее двигаться по полю и реже попадать в офсайд. Однажды он сделал 10 голевых передач за сезон – это тоже хотел бы у него перенять».

Если игрок принимает такой подход, то формируется плотная связь. Снова Лукаку: «Тьерри, возможно, единственный в мире человек, который смотрит больше футбола, чем я. Мы постоянно говорим о футболе. Можем внезапно начать спор о втором немецком дивизионе. «Тьерри, ты видел, как «Фортуна Дюссельдорф» разыгрывает мяч», – говорю я. «Конечно, еще спрашиваешь».

Финальный вердикт Рома: «Анри сильно помог мне во всех аспектах игры. Техника, удар, движение, обработка мяча, оценка ситуации на поле, принятие оригинальных решений. За время работы с ним моя игра улучшилась в два раза. Я очень многим обязан Анри».

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Теперь давайте прикинем, как плюсы и минусы ложатся на работу в молодежной сборной:

● Главная сильная сторона Анри – индивидуальное развитие футболистов. В молодежке это ценится сильнее, чем где-либо еще.

● Ему нужны футболисты, которые с трепетом слушают и ловят каждую букву? Среди французских юниоров пропорция таковых будет выше, чем в любом клубе или другой сборной.

● Дополнительный бонус – краткосрочные сборы и турниры. Даже те, кому не подходит манера Анри, не успеют от него слишком сильно устать.

● При этом из-за возможности возглавлять команду на домашней Олимпиаде-2024 работа не кажется мелкой для Тьерри.

История с молодежкой может стать перезапуском карьеры Анри: особенно ярко подсветить его плюсы и показать, насколько он усвоил уроки первых работ.

Фото: fff.fr; Panoramic/Keystone Press Agency, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Ryan Remiorz/Canadian Press