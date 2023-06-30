29 комментариев

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Анри и молодежка Франции – идеальный союз. Тренерской карьере Тьерри (пока очень слабой) нужен перезапуск

Тьерри Анри Тьерри Анри
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Футбол Футбол

Вадим Лукомский о новой попытке Анри.

Тьерри Анри – тренер сборной Франции до 21 года. Слухи ходили весь месяц, а на этой неделе его официально презентовали. 

В 2021-м Анри поставил самостоятельную тренерскую карьеру на паузу, но не скучал: за это время он стал звездой студий на CBS и экспертом по Лиге 1 на Amazon Prime; попытался купить «Арсенал» в качестве участника группы основателя Spotify Даниэля Эка; вместе с Сеском Фабрегасом стал совладельцем итальянского «Комо». 

Еще успевал работать в штабе Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, жертвуя всю зарплату на благотворительность. Последнее хорошо накладывается на мотивы его возвращения в тренерство. Для экс-футболиста Анри категорически успешен, продуктивен и точно не нуждается в скромной по его меркам зарплате тренера молодежки. Этот вызов ему нужен для самореализации. 

«Мне не хватало трепета, который испытываешь, когда ты тренер или часть штаба. Без этого я не чувствовал себя полноценным. Мне нравится выходить на поле, помогать ребятам, обучать их, объяснять нюансы. Плюс просто нельзя отказаться, когда обращается сборная Франции. К тому же я люблю работать с молодыми игроками», – объяснил Тити.

Это назначение интригует. У Тьерри есть дар (помимо способности в любую секунду принять пас от Майки Ричардса и подколоть Джейми Каррагера), который может максимально раскрыться именно в молодежке.

Прошлые самостоятельные тренерские попытки Анри – полный провал. Но важны детали

Анри тренировал «Монако» в сезоне-2018/19 и больше года продержался в канадском «Монреаль Импакт» (2019-21). Результаты – просто ужас. Он набирал 0,95 очков за игру, французский клуб шел с темпом аутсайдера и в панике вернул уволенного по ходу этого же сезона Леандру Жардима – закончили на 17 месте. Анри входит в топ-2 худших тренеров монегасков в 21 веке – результаты слабее показывал только Ласло Болони в 2006-м. 

В истории «Монреаль Импакт» он и вовсе худший – 1,07 очков за игру.

Но оба раза были смягчающие факторы. Для полноты картины раскроем их.

В «Монако» Анри пришел уже после начала кризиса и попал под одну из самых суровых эпидемий травм. На одной тренировке у него в распоряжении осталось только пять футболистов – остальные либо травмированы, либо в сборных. Об аномальных условиях и нехватке времени говорили как сторонние наблюдатели (Арсен Венгер), так и люди внутри клуба (Вадим Васильев и Радамель Фалькао). И все же важно не использовать эту карту для оправдания вообще всего: результаты были не просто чуть ниже ожиданий (тогда скидка на обстоятельства была бы уместной), а ужасными в исторических масштабах. 

В «Монреале» Тьерри попал под пандемийные ограничения. Кошмар для молодого неопытного тренера, который усугубился тем, что клубы из разных штатов оказались в разных условиях. Канадский карантин был особенно суровым на фоне того, что дозволялась некоторым американским командам. Порой соперник перед матчем имел на 4 дня тренировок больше, чем «Монреаль».

Главную проблему Анри-тренера точно описывал Александр Головин: «На тренировках он нервничал, кричал, когда что-то не получалось. Он был крутым футболистом, сейчас в «Монако» из таких только Фабрегас, пожалуй. Анри выходил на тренировку и показывал, как тренироваться и играть. Он сразу нервничал и орал, обижался и не общался с командой». 

Другой игрок «Монако» на правах анонимности расказывал, что однажды Анри выкрикнул с бровки: «И вы мне рассказываете, что он стоит 10 млн евро?!» Скамейка запасных четко услышала – и была в шоке.

«Он был ужасен в коммуникации с игроками – это факт. Он пытался их показательно наказывать и раздражал почти всех. А еще очень четко давал понять, что ничье мнение, кроме собственного, его не интересует», – делился другой источник. 

Проблема холодного и даже высокомерного отношения к игрокам обострилась из-за мини-скандала вокруг капитанской повязки. Анри нужно было решить, кому ее отдать в отсутствие Фалькао. Очевидным выбором в плане опыта и лидерских качеств был польский защитник Камиль Глик. Тьерри решил иначе и сделал капитаном Юри Тилеманса, которого хорошо знал по работе в сборной Бельгии. Тилеманс в тот момент вообще не показывал, что его волнуют дела клуба – и готовился к уходу. Решение взбесило игроков. 

Перед окончательным увольнением Анри на несколько дней отстранили от исполнения обязанностей. Это случилось после пресс-конференции, где француз заявил, что собирается избавиться от большой группы игроков основы, которую «волнует только собственное будущее». Перед этим был еще один скандал: Анри обозвал правого защитника соперника «внуком шлюхи». 

Тьерри явно поплыл, а атмосфера в клубе была просто катастрофической. В МЛС француз работал без настолько явного давления, но решение повесить на него микрофон во время матча оправдалось на 100%. Мы получили те же симптомы и первоклассную порцию пассивной агрессии в адрес игроков. 

– А в касание тебя пасовать не учили?

– Не вздумай предъявлять кому-то претензии. Ты не так развернулся!

– Ну открывайся за спину, а не стой перед ним. Это же футбол!

– Низом надо было пасовать. Низом! Это же легко!

Настолько же плачевных последствий в «Монреале» не было – уважение игроков к легенде перевешивало любые минусы, но фундамент здоровой атмосферы так не построишь. у Анри прямо карикатурный комплекс экс-звезды. 

При этом в одном узком направлении Тити очень хорош. У него категорически полезные советы молодым игрокам, которые, вопреки тону, готовы впитывать каждое слово. Еще один плюс – повышенная готовность доверять юным талантам.

У Анри-тренера пока только одно сильное качество – советы молодым

В плане предоставления футболистам стартового толчка у Анри результаты значительно выше среднего. 

В «Монако» француз проработал чуть больше трех месяцев. За это время он вытащил из молодежки и дал шанс Бенуа Бадиашилю (потом уйдет в «Челси» за 37 млн евро), Кефрену Тюраму («Монако» упустил его бесплатно, сейчас рынок оценивает в 40 млн), Ромену Февру (за него дважды платили по 15 млн евро), Вильзону Изидору (3,5 млн), Ан-Ноа Массенго (8 млн евро). Также значительно ускорился прогресс Софиана Диопа, который формально дебютировал при Жардиме. 

Еще раз: это не все молодые, которых выпускал Анри, это только самые юные (17-18) и лучшие. Всего за три месяца! Другие молодые футболисты тоже были им довольны. Беньямин Хенрикс называл его «фанатиком» и «перфекционистом», который «многое перенял у Гвардиолы».

Вот еще показательные слова Хенрикса: «После первой тренировки я просил, чтобы меня ущипнули. Думал, что это сон. Тьерри Анри – мой тренер. Он играл за «Арсенал» и «Барселону», был одним из моих героев, я болел за него у телевизора. И вот внезапно он дает мне советы. В плане индивидуального развития работа с ним была выдающимся периодом моей карьеры».

Такой трепет и преклонение перед Анри – важный элемент удачных кейсов. Главный из них – Бадиашиль. Бенуа не просто дебютировал при Тьерри – он дебютировал в 17 лет матчем против «ПСЖ». 

«Анри помог мне прибавить на поле и за его пределами. Он объяснил мне кучу вещей, которые теперь кажутся простыми. Такими простыми, что порой не задумываешься о них на поле. Эти простые вещи – это детали, которые помогают прогрессировать. Он давал мне много советов. Объяснял, как нужно играть против разных типов атакующих игроков. Он сам был великим нападающим, поэтому отлично понимал нюансы», – вспоминал Бадиашиль.

Легендарным стал взгляд Анри в направлении Бенуа, когда тот не задвинул за собой стул на пресс-конференции: 

Кажется, помощь молодому футболисту, который смотрит на него как на бога и впитывает каждое слово, доставляет Анри наслаждение. С некоторыми юниорами он выстроил отношения, которые поддерживал после ухода из клуба.

«Тьерри часами объяснял мне разные эпизоды и детали матчей. Мне очень помог опыт работы с ним. Даже сейчас мы находимся на связи. Он стал мне не просто ментором, а старшим братом, у которого всегда можно попросить совет», – делился Массенго через четыре года после совместной работы. 

О похожих отношениях с Анри рассказывал Фоларин Балогун, с которым они никогда не работали вместе. Познакомились так вот просто: Тьерри – легенда «Арсенала», а Балогун – молодой нападающий с большим потенциалом. Тьерри начал смотреть почти все его игры за «Реймс», они регулярно созванивались и обменивались впечатлениями.

В штабе Роберто Мартинеса в Бельгии (пока самый удачный опыт Анри) приоритетом француза была индивидуальная работа с игроками. Те, кому его манера не очень нравилась, могли отстраниться, по минимуму задавая вопросы. Те, кто готов был к полезным советам в сочетании с резкими подколками, проявляли больше инициативы. Про особенности подробно рассказывал Ромелу Лукаку:

«Анри – очень требовательный. Никто не был суров по отношению ко мне так, как Тьерри. Даже когда я отдавал хороший пас, а мяч слегка подпрыгивал, он замечал это и отчитывал меня. Благодаря ему я стал умнее двигаться по полю и реже попадать в офсайд. Однажды он сделал 10 голевых передач за сезон – это тоже хотел бы у него перенять».

Если игрок принимает такой подход, то формируется плотная связь. Снова Лукаку: «Тьерри, возможно, единственный в мире человек, который смотрит больше футбола, чем я. Мы постоянно говорим о футболе. Можем внезапно начать спор о втором немецком дивизионе. «Тьерри, ты видел, как «Фортуна Дюссельдорф» разыгрывает мяч», – говорю я. «Конечно, еще спрашиваешь».

Финальный вердикт Рома: «Анри сильно помог мне во всех аспектах игры. Техника, удар, движение, обработка мяча, оценка ситуации на поле, принятие оригинальных решений. За время работы с ним моя игра улучшилась в два раза. Я очень многим обязан Анри».

***

Теперь давайте прикинем, как плюсы и минусы ложатся на работу в молодежной сборной:

● Главная сильная сторона Анри – индивидуальное развитие футболистов. В молодежке это ценится сильнее, чем где-либо еще. 

● Ему нужны футболисты, которые с трепетом слушают и ловят каждую букву? Среди французских юниоров пропорция таковых будет выше, чем в любом клубе или другой сборной. 

● Дополнительный бонус – краткосрочные сборы и турниры. Даже те, кому не подходит манера Анри, не успеют от него слишком сильно устать. 

● При этом из-за возможности возглавлять команду на домашней Олимпиаде-2024 работа не кажется мелкой для Тьерри.

История с молодежкой может стать перезапуском карьеры Анри: особенно ярко подсветить его плюсы и показать, насколько он усвоил уроки первых работ.

Фото: fff.fr; Panoramic/Keystone Press Agency, Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Ryan Remiorz/Canadian Press

29 комментариев

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Сиськи Маши Макаровой
Мы в Питере смотрели стартовый матч ЧЕ-2021, Россия-Бельгия. Из-за ковидных ограничений разные билеты должны были приходить в разное время, и мы пришли сильно заранее. Напротив нас разминалась сборная Бельгии, ну и бегает какой-то мужичок в кепке, фишки расставляет. Тут бельгийские болельщики рядом с нами стали кричать "Тьерри, Тьерри". Мужичок повернулся, помахал, и мы чуть из футболки не выпрыгнули - это был Анри
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morgenPOOH
Комментарий от Лукаку, что он стал гораздо лучше после работы с Анри расходится с реальностью - из топового форварда превратился в баночника.
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Нурлан Агзамов
Из статьи я понял что Анри всех сравнивает со своим мастерством. С ужасом представил что будет если Роналду станет тренером.
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Тиджани Бабангида
Анри нужно поработать над собой в первую очередь. Его отношение к игрокам просто неадекватно. Ну и молодежь из «Монако» он ставил из-за полного неумения работать с основой
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Махмуд Адылов
Кажется, работа Анри- интерпретация работы Мостового, классный футболист хорошо работающий с молодёжкой, но абсолютно не понимающий как можно не отдать нас на 3 метра ))))
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Тухель
Настолько бездарного тренера еще поискать надо. Даже Марадона был поинтереснее, хоть развлекал иногда и как минимум зажигал футболистов. А Анри постоянно строит из себя топ тренера, хоть его достижения нулевые. Всегда виноваты все вокруг, но не он. Никто рядом с ним не прибавляет, а только деградирует. Да и тренер который не убил в себе футболиста это всегда убожество. Связи между карьерой игрока и карьерой тренера нет никакой. Зидан постоянно хвалит игроков, рассказывает как ему было бы тяжело в современном футболе и вообще его игроки молодцы и по этому с ним хотят работать огромное количество топ футболистов. Пеп говорил что тренировал кучу игроков намного сильнее его и вообще скромно отвечает о своей карьере футболиста, а Анри только и может жить прошлым.
+9
-3
+6
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A.G
Ответ Сиськи Маши Макаровой
Мы в Питере смотрели стартовый матч ЧЕ-2021, Россия-Бельгия. Из-за ковидных ограничений разные билеты должны были приходить в разное время, и мы пришли сильно заранее. Напротив нас разминалась сборная Бельгии, ну и бегает какой-то мужичок в кепке, фишки расставляет. Тут бельгийские болельщики рядом с нами стали кричать "Тьерри, Тьерри". Мужичок повернулся, помахал, и мы чуть из футболки не выпрыгнули - это был Анри
ник у тебя так себе
+7
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Никита Филимонов
Ответ Сиськи Маши Макаровой
Мы в Питере смотрели стартовый матч ЧЕ-2021, Россия-Бельгия. Из-за ковидных ограничений разные билеты должны были приходить в разное время, и мы пришли сильно заранее. Напротив нас разминалась сборная Бельгии, ну и бегает какой-то мужичок в кепке, фишки расставляет. Тут бельгийские болельщики рядом с нами стали кричать "Тьерри, Тьерри". Мужичок повернулся, помахал, и мы чуть из футболки не выпрыгнули - это был Анри
Ну а ты-то себя хоть ему показал?
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Просто Я
Ответ morgenPOOH
Комментарий от Лукаку, что он стал гораздо лучше после работы с Анри расходится с реальностью - из топового форварда превратился в баночника.
баночником он стал после прихода в Челси. А до этого как раз провел лучший сезон в своей карьере.
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Слончик
В Англии, когда он работал в студии, запомнился пассажем про "настоящего Роналдо, Р9". Это было довольно безвкусно. Всякие Линекеры умеют кольнуть, но за дело. Немного грустно, когда герои детства не понимают разницу между колкостью и хамством.
Еще Анри конкретно переклинило по тематике блм.
Все помощники Тьерри в Канаде были темнокожими. Он называл это "совпадением". Так же он простоял на колене три с лишним минуты после начала одного из матчей МЛС.
Бадиашиль, Тилеманс, Хенрихс, Лукаку... Можете себе представить состав сборной Анри.
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vzi
Анри козел.
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Чёрный тюльпан
Анри не тянет на главного, максимум на дядьку, который бегает за игроками и своей фигурой мотивирует, как в сборной Бельгии, либо в качестве тренера атакующих игроков.
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zho3716
Пока так себе выходит у него
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Как дела на заводе
Ответ Сиськи Маши Макаровой
Мы в Питере смотрели стартовый матч ЧЕ-2021, Россия-Бельгия. Из-за ковидных ограничений разные билеты должны были приходить в разное время, и мы пришли сильно заранее. Напротив нас разминалась сборная Бельгии, ну и бегает какой-то мужичок в кепке, фишки расставляет. Тут бельгийские болельщики рядом с нами стали кричать "Тьерри, Тьерри". Мужичок повернулся, помахал, и мы чуть из футболки не выпрыгнули - это был Анри
ну и ?))
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Emkafa
Ответ заблокированному пользователю
На домашней Олимпиаде, Франция рассчитывает взять золото в волейболе, футболе и баскетболе. В волейболе и баскетболе НЕ факт, а в футболе может получиться.
в гандболу, ещё больше шансов
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morgenPOOH
Ответ Просто Я
баночником он стал после прихода в Челси. А до этого как раз провел лучший сезон в своей карьере.
Так именно во время Челси Анри работал в сборной. Разве нет?
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Просто Я
Ответ morgenPOOH
Так именно во время Челси Анри работал в сборной. Разве нет?
он с 2016 в сборной работал с небольшим перерывом
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Emkafa
Ответ vzi
Анри козел.
ты больше похож!
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vzi
Ответ Direct free kick
И просто переоценённый игрок
Да игрок то был хороший. Просто так рекордсменом Арсенала не станешь.
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Direct free kick
Ответ vzi
Да игрок то был хороший. Просто так рекордсменом Арсенала не станешь.
Местечковый АПЛьный идол, не более
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vzi
Ответ Direct free kick
Местечковый АПЛьный идол, не более
С учетом того, какое место АПЛ занимает в мировом футболе, слова о местечковости звучат забавно.
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Слончик
Ответ Оргрим
ты не поленился и посчитал, сколько времени Анри простоял на колене. Это ТЕБЯ переклинило на тематике БЛМ.
Об этом была отдельная новость. Потому что больше никто не додумался три минуты матча стоять на колене и смотреть на газон, вместо того, чтобы следить за игрой своей команды.
Что до МЕНЯ, я просто сложил 2+2 в каменте.
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