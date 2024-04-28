Месси забил 110 из 130 клубов, с которыми играл. Гол или ассист у него есть против 125 команд

Теги ПСЖ МЛС Нью-Инглэнд Революшн ФК Торонто Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Футбол

Лионель Месси увеличил число команд, в матчах с которыми он отметился голом.

Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Теперь нападающий забил 110 клубам из 130, против которых играл. Кроме того, Месси забивал или ассистировал в матчах против 125 из 130 клубов, с которыми играл.

«Торонто» – единственный клуб МЛС, против которого Месси не отметился результативными действиями.

Что сделал Месси, пока вы спали: оформил 2+1, стал лучшим бомбардиром, закрепил «Интер» на первом

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30 комментариев
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Кто эти 19 кроме Рубина?!)
+46
-2
+44
Лучший по голам, лучший по голевым, лучший по обводкам.

Сильнейшие плеймейкеры в истории после Месси (Хави, Иньеста, Модрич, Кроос, Зидан, Фигу, Кака, Озил, Фабрегас, Де Брюйне) - 5-10 голов в среднем за сезон

Месси - 50-60 голов в среднем за сезон

Месси >>> все остальные игроки за последние 100 лет вместе взятые
+35
-20
+15
Хоккейная стата у Лео- одинаково круто ассистирует, забивает и главное влияет на игру, то чего не покажут никакие цифры.
И Месси абсолютно все равно на стату.
Главное Чемпион Мира - выиграл все и в ранге МВП , решая на каждой стадии ПО
+19
-9
+10
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ну-ну. МЛС уже давно профессиональная лига. Да и Месси далеко не первый из больших звёзд, что пришёл в МЛС. Бэкхем и Ибрагимович сразу на ум приходят, оба в Гэлакси.
+10
-2
+8
Ну естественно, список мы публиковать не будем.
+8
0
+8
Ответ rus mag
Комментарий скрыт
Дура или прикидывешься ею? Месси 16+16 там делал
+18
-11
+7
Новость для того, чтобы вспомнить, что Рубин Бердыева 2009-2010 оказался непокоренным четырежды )
+7
0
+7
Торонто получит от Лео свой гешефт чуть позже! А вот с Рубином Месси уже видимо не сможет поквитаться!)
+7
-1
+6
Шутка из прошлого десятилетия

Забил Спартаку
Бухаров ✅
Месси ✅

Не забил Рубину
Бухаров ✅
Месси ✅

Мутил с Ириной Шадриной
Бухаров ✅
Месси ❌

Бухаров 3- 2 Месси
+6
-2
+4
Ответ dr. cage
Человек1991: "ааааааааа, ааааааааа, ещё, ещё, глубже"
Так это кричал риал, когда Месси делал 26+14:))
+13
-9
+4
Великий Сергей Рыжиков!💪
+6
-3
+3
Выносите ЗМ
+1
0
+1
Лучший опорник в мире
+1
0
+1
Шикарная статистика !
+1
0
+1
Ответ teo_heel
Ну-ну. МЛС уже давно профессиональная лига. Да и Месси далеко не первый из больших звёзд, что пришёл в МЛС. Бэкхем и Ибрагимович сразу на ум приходят, оба в Гэлакси.
Кому ты объясняешь😁
+1
0
+1
не, ну это зм точно 🤣
+2
-2
0
Сразу проходит на ум великий Рубин
Не забил им, loh мелкий
+3
-3
0
Ответ Tseren031293
Хоккейная стата у Лео- одинаково круто ассистирует, забивает и главное влияет на игру, то чего не покажут никакие цифры. И Месси абсолютно все равно на стату. Главное Чемпион Мира - выиграл все и в ранге МВП , решая на каждой стадии ПО
То, что ему всё равно на стату, доказывает простой факт - он мог бы перейти в клуб играющий в ЛЧ и догнать Роналду по голам в ЛЧ(единственный момент, где он уступил ему. И то, потому что 2 года разница и позиция не ЦФ).
Сыграть за Арсенал или Милан(если уж невозможно было вернуться в Барселону даже играя за 1$, так как запретили регистрацию новичков и продление контрактов тоже) к примеру, а потом спокойно поехать в СА(если бы ему нужны были космические деньги).
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Самый дешёвый состав в млс дороже чем у 2/3 команд чемпионата СА.
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Ответ zolotoymalchik7
Сразу проходит на ум великий Рубин Не забил им, loh мелкий
Я восхищаюсь твоим ником, братан. Искренне)
0
0
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Ответ AF007
Лучший по голам, лучший по голевым, лучший по обводкам. Сильнейшие плеймейкеры в истории после Месси (Хави, Иньеста, Модрич, Кроос, Зидан, Фигу, Кака, Озил, Фабрегас, Де Брюйне) - 5-10 голов в среднем за сезон Месси - 50-60 голов в среднем за сезон Месси >>> все остальные игроки за последние 100 лет вместе взятые
😁
+1
-1
0
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