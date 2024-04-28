Месси забил 110 из 130 клубов, с которыми играл. Гол или ассист у него есть против 125 команд
Лионель Месси увеличил число команд, в матчах с которыми он отметился голом.
Вчера он сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Теперь нападающий забил 110 клубам из 130, против которых играл. Кроме того, Месси забивал или ассистировал в матчах против 125 из 130 клубов, с которыми играл.
«Торонто» – единственный клуб МЛС, против которого Месси не отметился результативными действиями.
Что сделал Месси, пока вы спали: оформил 2+1, стал лучшим бомбардиром, закрепил «Интер» на первом
Сильнейшие плеймейкеры в истории после Месси (Хави, Иньеста, Модрич, Кроос, Зидан, Фигу, Кака, Озил, Фабрегас, Де Брюйне) - 5-10 голов в среднем за сезон
Месси - 50-60 голов в среднем за сезон
Месси >>> все остальные игроки за последние 100 лет вместе взятые
И Месси абсолютно все равно на стату.
Главное Чемпион Мира - выиграл все и в ранге МВП , решая на каждой стадии ПО
Забил Спартаку
Бухаров ✅
Месси ✅
Не забил Рубину
Бухаров ✅
Месси ✅
Мутил с Ириной Шадриной
Бухаров ✅
Месси ❌
Бухаров 3- 2 Месси
Не забил им, loh мелкий
Сыграть за Арсенал или Милан(если уж невозможно было вернуться в Барселону даже играя за 1$, так как запретили регистрацию новичков и продление контрактов тоже) к примеру, а потом спокойно поехать в СА(если бы ему нужны были космические деньги).