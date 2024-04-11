Первые полчаса «Атлетико» против «Боруссии» – шедевр

Победа «Атлетико» над «Боруссией» (2:1) – в экспресс-разборе Вадима Лукомского.

7:0 по ударам, 2:0 по голам. «Атлетико» смыл «Боруссию» на старте

«Атлетико» прекрасен. На старте он обеспечил полное уничтожение «Боруссии». Матч вообще не выглядел как четвертьфинал ЛЧ.

«Атлетико» меньше владел мячом, но зажал соперника на их половине, создавая момент за моментом через прессинг и стандарт. 7:0 по ударам – и полное отсутствие признаков жизни у «Боруссии». Ян Облак мог открыть приложение Спортса, почитать предматчевый текст про прогресс «Боруссии» в атаке и с ухмылкой поставить поставить минус.

После второго мяча такого перевеса уже не было. Еще в конце первой половины «Боруссия» чуть задышала, а в концовке даже могла спастись.

Но общая оценка мадридцам за первый тайм, конечно, между отлично и феноменально. Лучший тайм «Атлетико» в сезоне и, возможно, один из лучших при Симеоне вообще. Это нужно фиксировать, несмотря на скромную итоговую победу (скромную относительно такого старта).

Кажется, Терзич запутал команду

В первом тайме «Дортмунд» выглядел абсолютно потерянным. Пожалуй, дело не только в факторе «Метрополитано» и мощи «Атлетико».

Выбором тактики и состава на матч Терзич послал команде полярные сигналы. С одной стороны, «Боруссия» пыталась разыгрывать в модной структуре с ложной ролью левого защитника Иана Матсена (первый гол привез именно он и именно в центральной зоне). Такая структура предполагает игру первым номером.

С другой, состав «Боруссии» был нацелен на сдерживание – в полузащите обошлось без чистых созидателей. На позиции Юлиана Брандта в центре появился Феликс Нмеча, который обычно играет глубже. Результат: владение было стерильным, а под прессингом «Атлетико» становилось даже вредным.

Терзич сделал первый шаг (намерение играть от себя на выезде против топ-соперника), но побоялся дать команде все инструменты для этого. Конечно, за индивидуальные ошибки нужно предъявлять и конкретным игрокам, но тренер подставил их плохим планом.

Брандт появился на поле в перерыве и стал катализатором прогресса «Боруссии», но команда уже уступала в два мяча. Спастись было трудно, хотя в финальные минуты гости предприняли достойную попытку.

Симеоне вернул 4-4-2 – и уничтожил «Боруссию»

Основная схема «Атлетико» в последние сезоны 3-5-2, но сегодня чаще выстраивались в старые-добрые 4-4-2. Левого защитника сыграл Сесар Аспиликуэта. В некоторых эпизодах Лино садился в пятерку, и привычная схема возвращалась, но больше времени «Атлетико» проводил именно в 4-4-2.

У хода было несколько важных следствий. Первое – он помог «Атлетико» организовать прессинг-шоу. Обычно команда давит в 5 футболистов с зонными смещениями (а пятерка остается сзади). Вчера принципы сохранились, а в давление шли шестеро (при четверке сзади). Идеально работало в первом тайме.

Второе следствие – более опасный Самуэл Лино. Он оказывался в комфортной позиции во время отборов. Не только во время прессинга, но и при обороне на своей половине. Там схема часто сохранялась – во многих эпизодах «Атлетико» отбирал мяч без участия Лино в защитной линии. То есть в обычных 4-4-2, где он вингер:

Использование 4-4-2 в большинстве эпизодов лишало крайних защитников привычной подстраховки против скоростных вингеров «Дортмунда». Здесь сильно помогло, что частью плана Симеоне был Аспиликуэта, который играл безупречно. Другой фланг несколько раз вскрыли, а в перерыве уже при 0:2 Чоло перестроился на четкую пятерку.

Аспиликуэта сыграл левого защитника (с трансформациями) – очень важная роль

Вот тепловая карта «Дортмунда». Большую часть матча «Атлетико» держал соперника на безопасном расстоянии и отлично перекрыл центр, толкнув на фланги. Фланг Аспи – вообще без проникновений:

Сесар переключался между ролью левого защитника и левого центрального (когда Лино все-таки садился в защиту).

Еще один важный индикатор надежности Аспи. Сначала против него поставили Карима Адейеми. Он ничего не добился и уступил право попробовать Джейдону Санчо – аналогичный результат.

При привычной структуре в схожей роли играет Марио Эрмосо – сейчас испанец травмирован. В обороне 1-в-1 он сильно хуже Аспиликуэты – с ним реализовать такой смелый план с таким объемом свободы для Лино не получилось бы. Бесстрашие Сесара против вингеров и его надежность в роли чистого фулбека – важные ингредиенты успеха.

Как же Гризманн взвешивает передачи!

Восхищаться Гризманном после любого топ-матча уже скучно (пускай восхищение и справедливо). Вы вообще помните, когда он был плох в большой вечер?

Вчерашний матч не исключение. Но давайте сделаем акцент на конкретном аспекте его магии. Против «Дортмунда» основной функцией Антуана было созидание. Он сделал 6 передач под удар – при 5 у всех остальных игроков «Атлетико» и тех же 5 у всего «Дортмунда». При том, что француз помогал не только последним пасом, но и в развитии атак.

Его пас был главным почти в каждом розыгрыше. Отдельной восторг – умение Гризманна придать передаче нужную силу. Он буквально взвешивает пас, делая его более удобным для партнера. Пример – голевая на Лино. У француза были и более трудные передачи. Одно только умение Гризманна придать пасу идеальное ускорение (или замедление) делало атаки хозяев значительно опаснее.

Две глупости за полчаса от «Дортмунда». Подарил 2:0 «Атлетико»

Фото: East News /JAVIER SORIANO / AFP, BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP; IMAGO/Alvaro Medranda, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press