Ориентир.

Мы с вами часто критикуем российское спортивное телевидение в России, а еще регулярно ищем ориентиры. Бывает трудно привести конкретный пример (кроме уникальной Match of the Day на BBC), а просто «делать русский ESPN» даже при помощнике с опытом ESPN – ну, мы знаем, чем это закончилось, слишком уж неконкретно.

После финала Лиги чемпионов у нас такой ориентир появился. Посмотрите, как главный матч сезона и требл «Манчестер Сити» отработали на CBS Sport . Если вам комфортно смотреть шоу на английском, советуем заценить оригинал. Это правда впечатляет. Все главные моменты можно найти в этом ютуб-плейлисте.

Эфир по итогам финала ЛЧ – шикарный микс импровизации (потому что невозможно подготовиться к интервью, никто ведь не знает конкретных героев заранее) и проработки, которая видна в договоренностях с артистами, в сыгранности команды с микрофонами.

Ведущие ­– вау! Одни только имена: Тьерри Анри и Джейми Каррагер – футбольные звезды, уже ставшие и медийными, Майка Ричардс чуть уступает в статусе, но ведь он провел почти всю карьеру как раз в «Манчестер Сити», причем уже в период шейхов, он только добавляет вовлечения.

Еще в ролях:

Джек Грилиш, Кайл Уокер, Родри и Эрлинг Холанд – счастливые футболисты «Сити», у которых только что сбылась мечта;

Пеп Гвардиола – еще один светящийся, хоть и уставший автор победы;

Петер Шмейхель – легенда, тоже бывший игрок «Сити» и теперь уже медиаперсона со студийным опытом;

Ноэль Галлахер, один из главных звездных фанатов «Сити», и Burna Boy, артист с предматчевой церемонии.

Кстати, почему там логотип Paramount и что значит «+», если это эфир CBS Sport? Все просто: Paramount+ – стриминговый сервис (как Okko или Кинопоиск в России), а CBS Sport – вещатель, продукт которого можно смотреть на платформе, потому что это части огромной медиакорпорации Paramount Global, в нее еще входят MTV, детский Nickelodeon и десятки других активов.

Напоминаем, что оригинал тут, а Люба Курчавова посмотрела все за вас – и выбрала лучшие моменты.

Искренний Грилиш: говорил о сложном пути – он больше года чувствовал, что подводит «Ман Сити». В студии показали, как он плакал на плече Ричардса после свистка

Эфир начался с включения Ноэля Галлахера – одного из самых известных фанатов «Ман Сити» – из бара в Сан-Диего. Из-за тура по Калифорнии музыкант не смог приехать в Стамбул, зато посмотрел матч в одном из местных баров в компании болельщиков «Ман Сити».

Речь Галлахера о том, как он гордится командой, прервал Каррагер. «Нет, нет, к нам пришел Джек Грилиш, – кричал Джейми. – Увидимся, у нас тут Джек Грилиш».

Сначала Джек говорил о счастье:

«Сегодня я сыграл дерьмово, просто ужасно, но теперь мне все равно. Я так счастлив. Выиграть требл с этой командой – особенный момент. Я всю жизнь работал ради этого. Сейчас я вспоминаю всех, кто помог мне на этом пути. Я вижу свою семью на трибуне, и это дарит столько эмоций. Я благодарен тренеру. Вы знаете, за сколько он купил меня в прошлом сезоне, и я был ужасен… Но он дал мне опору и подарил уверенность, чтобы идти вперед. Я сыграл во всех больших матчах в этом сезоне. И я так счастлив».

Абдо пересказала разговор с Ричардсом: «Я спрашивала у Майки, за кого в этом составе он рад сильнее всего. Он ответил, что за тебя. Из-за этой цены, из-за давления в прошлом сезоне…»

После этой фразы CBS дал трогательные кадры: Грилиш, плачущий на плече у Ричардса вскоре после свистка. «Это настоящие эмоции», – сказал кто-то из ведущих.

«Он всегда был рядом, даже когда я не играл в «Вилле» (они были одноклубниками с 2015-го по 2019-й – Sports.ru), мы всегда были на связи, – пояснил Грилиш. – Он знает обо всех моих взлетах и падениях».

Анри сказал: «Не буду врать, у меня были сомнения насчет тебя. Что стало поворотной точкой? Это просто Пеп? Или в тебе что-то поменялось?» Искренний ответ Джека: «Мне помогли определенные люди в клубе, мы очень хорошо ладим с тренером. После первого сезона, да и в начале второго я чувствовал, что подвожу их. Я думал: «Они заплатили 100 млн евро за меня. А что я сделал?» Мы выиграли АПЛ, но моего вклада в победу почти не было. Нужно было соответствовать. А после чемпионата мира… Я нашел нужный ритм, много играл и не особо оглядывался назад. Сейчас я чувствую, что понимаю Пепа. В первый сезон я думал, что сделал что-то хорошее, а он кричал на меня. Теперь я понимаю его: какие пасы нужны, когда я должен смещаться и все такое. И вот теперь я здесь».

Рядом уже пару минут стоял Кайл Уокер. И тут Грилиш с Анри дали шоу.

Грилиш: «Могу я задать тебе вопрос? Ты лучше всего играл слева…»

Анри не дал ему закончить: «Да я был хорош везде, чувак».

Несмотря на взрыв смеха, Грилиш не сдался: «Нет, послушай! Ты играл слева. Как думаешь, ты уничтожил бы Уокера? Серьезно!»

Анри спросил: «В своей лучшей форме?»

Грилиш сказал: «Да, в лучшей форме».

Анри не думал ни секунды: «Да весь день!»

Каррагер предложил им посоревноваться в беге, Уокер молча улыбался, а Тьерри пожал ему руку и добавил: «Но мы этого никогда не узнаем».

Тут Грилиш уступил Уокеру место у микрофона.

Честный Уокер: грустил, что не попал в старт, и рассказал, как Пеп превратил его в мотиватора. «Я сказал: «Парни, моя мечта в ваших руках»

Гвардиола оставил Уокера в запасе на матч с «Интером» (он вышел только на 82-й минуте), и Кайл рассказал, что Пеп рассчитывал на него в другом качестве.

«Вечером тренер отправил меня говорить, – поделился Уокер. – Я не очень хорош в этом, не очень люблю это делать. Я сказал: «Парни, моя мечта в ваших руках. Я хотел бы сыграть, но все равно буду с вами. И без разницы, сколько минут я проведу – 10 или 20. Буду болеть за вас на боковой линии». Как капитан и один из самых опытных игроков я обязан подавать пример. Конечно, я хотел выйти в старте на финал Лиги чемпионов. Но речь не обо мне. Если бы я хотел играть один, то выбрал бы теннис. Это командная игра».

Потом Кайл долго рассуждал о победе, но остановился из-за прихода Родри. «У вас тут игрок матча, я ухожу!» – рассмеялся он.

Эмоциональный Родри: назвал вылет в прошлом сезоне «гребаной несправедливостью». И рассказал о долгой адаптации в «Ман Сити»

Для начала Родри попросили разобрать победный гол, а потом Каррагер спросил, насколько важным для него был этот матч, учитывая, что в проигранном финале 2021-го он так и не вышел на поле. «Быть здесь сейчас – это мечта, – сказал Родри. – Да, тогда я не сыграл, но был частью команды, которая сделала все для победы. Прошлый сезон – гребаная несправедливость. Извините».

Ричардс устроил пантомиму из-за брани, а Анри сказал: «Он выиграл финал и забил в нем. Все нормально».

После шуток и перечисления тех, кто матерился в эфире CBS (Каррагер был первым!), Анри задал серьезный вопрос: «Многие считали, что вы – не ответ для этого клуба. Были ли у вас сомнения? Если были, а такое случается с каждым, то кто помог вам сильнее всего?»

«Я перешел из «Атлетико» в «Ман Сити», и здесь совсем другой стиль, Пеп, много изменений, – ответил Родри. – Я пришел на место Фернандиньо, одного из лучших игроков на этой позиции. Это нелегко, ведь мне было 22-23 года. В мой первый сезон мы не так много выиграли, но я учился и потихоньку понимал, как тут все устроено. Честно, меня не очень волнует мнение людей. Я верю в себя».

– Ты невероятен! – крикнул Ричардс.

– Теперь ты легенда! Навсегда! – добавил Анри.

Немного шоу: Burna Boy восхищался Анри и даже повесил на него бриллиантовую подвеску с именем погибшего друга

Затем к ведущим присоединились Петер Шмейхель и Burna Boy, выступавший на церемонии открытия финала. Сначала нигерийский музыкант признался, что не хотел победы «Ман Сити» (он давно болеет за «Ман Юнайтед»), а потом мучился после предложения Анри выбрать между Кану и Окочей (ответил Тьерри на ухо).

Когда Абдо предложила выбрать между Кану, Окочей и Анри, стало проще. Рэпер так вдохновенно говорил о влиянии Тьерри на футбол, что в какой-то момент его было не слышно – из-за жестикуляции микрофон оказался слишком далеко. А потом Burna Boy повесил на шею Анри бриллиантовую подвеску со словом Gambo и рассказал, что это имя его погибшего друга, который был бы безмерно счастлив, если бы знал, что она сейчас на Тьерри.

Затем Burna Boy, конечно, спел, заставил Ричардса и Каррагера станцевать и получил подвеску обратно.

Небольшая аналитическая часть: разобрали моменты, за счет которых «Интер» мог все изменить. Каррагер приложил Лукаку

После небольшого шоу ведущие обсудили серьезное – моменты, за счет которых «Интер» мог перевернуть игру.

• Перехват Лаутаро Мартинеса после ошибки Аканджи на своей половине

Тьерри Анри: «Он всю игру давил на «Ман Сити». Мне жаль Лаутаро Мартинеса: если бы он сделал паузу и увидел Брозовича на границе штрафной, то создал бы простой гол. Он подумал, что забить должен Лаутаро, а не «Интер».

• Попадание Димарко в перекладину и его добивание, заблокированное Лукаку

Петер Шмейхель: «Когда Лукаку выходил, я думал, что ему предназначено изменить игру. Но вот это… Если честно, я считаю, что там был офсайд, но в любом случае… Он просто остановил мяч. Это такое невезение! Им не повезло и с попаданием в перекладину».

• Удар Лукаку головой

Петер Шмейхель: «Эдерсон среагировал, но Рубен Диаш! В этом эпизоде он смог выбить мяч в сторону от ворот. Это одно из лучших действий защитника, что я видел за многие годы. Просто невероятно».

Джейми Каррагер: «На этом уровне такие моменты надо реализовывать. Нельзя упускать такие шансы».

Петер Шмейхель: «Но вернемся в прошлую неделю. В финале Кубка Англии «МЮ» тоже попал в перекладину на последних минутах. «Сити» не был прекрасен ни в матче с «Интером», ни в игре с «МЮ». Но они научились побеждать. Видеть это – просто невероятно».

Здесь Ричардс предложил Шмейхелю сравнить этот «Ман Сити» с «МЮ»-1999, но мы так и не узнали его мысли по этому поводу, потому что к ведущим пришел король вечера – Пеп Гвардиола.

Очень уставший Пеп: сравнил ЛЧ с подбрасыванием монетки, назвал себя мастером по победам в АПЛ и признался, что ему нужен бокал вина или пива

Пеп начал с комплимента. «Это самое смешное шоу о Лиге чемпионов, – сказал он. – Иногда в твиттере я вижу забавные моменты».

Потом Анри ворвался с серьезным вопросом: «Я думал, что важнейшими игроками в этом матче будут центральные защитники. За счет них и пришел гол. Если бы Аканджи не побежал вперед, не возникло бы этого перегруза. Я подумал: если бы Аканджи не действовал так смело, ничего бы не случилось. Вы сказали ему играть так?»

«Я им много что говорю, – ответил Пеп с улыбкой. – Иногда они это выполняют, иногда – нет. В первом тайме не удавалось найти пространство, во втором это получалось чуть лучше. После гола у Фила Фодена был явный момент…

Этот турнир – как подбрасывание монетки. Теперь мы «гении»! «Как же хорош «Манчестер Сити», поздравляем». Но «Интер» мог сравнять, а еще был сэйв в моменте с Сане при счете 1:0 на «Этихаде». Вот какой это турнир. АПЛ проходит каждую неделю: если ты побеждаешь там, то ты лучший».

Петер Шмейхель: «Чем эта команда отличается от той, что была у вас в последнюю пару лет?»

Пеп Гвардиола: «С четырьмя центральными защитниками мы хорошо обороняемся в штрафной. Считаю, это большой шаг. Теперь мы наслаждаемся игрой в защите. И даже после ошибок, как, например, в эпизоде с Мануэлем [Аканджи], у нас есть ощущение, что мы хорошо обороняемся».

Джейми Каррагер: «Перед игрой мы спорили, что сложнее выиграть: АПЛ или Лигу чемпионов. Решающий голос – за вами».

Пеп Гвардиола: «Я мастер по победам в АПЛ (пожимает плечами, все смеются). А не в Лиге чемпионов. Сложнее выиграть то, что труднее дается. Мне нравится Лига чемпионов, потому что мы ее выиграли. Но теперь отдайте должное и пяти победам в Премьер-лиге за шесть лет. И Кубкам лиги. И Кубкам Англии».

Кейт Абдо: «Вы устали?»

Пеп со вздохом ответил: «Мне нужен бокал вина или пива».

А потом признался, что больше всего в шоу CBS ему нравятся интро от Кейт. Ричардс очень расстроился!

Открытый Холанд: шутил с Каррагером, просил совет у Анри, говорил о давлении, слезах (кажется, еще никогда так не плакал) и мечте сыграть на ЧМ и Евро с Норвегией

После разговора о будущем Анри (он ругал журналистов, которые выдумывают новости) и ориентированного на американскую аудиторию включения Клинта Демпси, Мориса Эду и Чарли Дэвиса (обсудили перспективы сборной США перед домашним ЧМ-2026) в эфир ворвалась еще одна звезда – Эрлинг Холанд.

«Я очень нервничал. Чувствовал это в животе», – начал норвежец.

«А где еще?» – перебил его Каррагер.

После взрыв смеха Холанд сказал: «Почему он всегда задает такие странные вопросы?»

Все снова рассмеялись. «Каждый раз одно и то же», – сказал Анри.

«Конечно, я нервничал, – уже серьезно продолжил Холанд. – Я чувствовал, что это большой матч, да и все это знали. Это шанс выиграть требл. Мы справились, сейчас только это важно».

Джейми Каррагер: «Несколько месяцев назад мы разговаривали, и ты сказал, что эта команда уже выигрывала Премьер-лигу без тебя. Ты чувствовал давление из-за Лиги чемпионов лично на себе?»

Эрлинг Холанд: «Да. В Премьер-лиге – тоже, потому что они выиграли ее дважды. Если бы после моего прихода «Ман Сити» ее проиграл, то это не катастрофа, но было бы нехорошо. Последние две недели были очень тяжелыми психологически, потому что я знал, что могу сделать это. Мы справились, и это такое облегчение, если честно».

Петер Шмейхель: «Теперь ты четвертый норвежец, сумевший выиграть Лигу чемпионов. Поздравляю».

Эрлинг Холанд: «Да, сделать Норвегию еще более заметной в мире футбола – это фантастика. С последнего требла прошло довольно много времени, так что пришло время кому-то сделать это снова».

Потом Эрлинга, серьезно рассуждавшего о психологической силе «Манчестер Сити», прервал Джейми Каррагер: «Пеп Гвардиола сказал, что это шоу – самое смешное. Ты согласен с тренером?»

Петер Шмейхель добавил: «Пожалуйста, скажи «да».

Эрлинг снова заставил всех смеяться. Он показал на Каррагера и Шмейхеля и сказал: «Иногда вы ведете себя немного странно».

Анри спросил: «О чем ты подумал, когда прозвучал свисток? Я в такой момент думал о дочери – у нее в тот день был день рождения».

«Было очень много эмоций, – ответил Холанд. – Это очень долгий сезон. Меня купили ради победы в Лиге чемпионов, и мы выиграли ее… Словно сто килограммов упали с плеч. У меня нет дочери, так что о ней я не думал. У меня в голове было: клуб впервые сделал это. Мы сделали это, мы взяли требл. А потом я много плакал. Не помню, чтобы я хоть раз в жизни так сильно плакал».

Потом Холанд показали кадры из Брюна – города, где он вырос. Сотни (или тысячи?) людей смотрели финал Лиги чемпионов на улицах. «Видеть такое в родном городе – это особенно, – признался Эрлинг. – Дело не в количестве людей, а в том, что им не все равно. Очень ценю. Моя бабушка тоже была в этой толпе. Может, мы даже увидим ее. Это невероятно.

А еще это показывает, что все возможно. И без разницы, откуда ты. Даже из маленького города в Норвегии можно попасть на большую сцену и бороться за крупнейшие трофеи. Это один из источников мотивации для меня. Я всегда говорил, что мечтал о победе в Лиге чемпионов. Конечно, о Премьер-лиге и всем остальном – тоже. Но всегда казалось, что Лига чемпионов – это чуть больше. Я смотрел матчи в среду вечером, и они были по-настоящему особенными. Это моя самая большая мечта. Теперь я сделал это».

«Требл в первом сезоне. Что дальше? Больше голов? Больше ассистов? Как тебе стать лучше? 52 мяча во всех турнирах. Ты сможешь забить больше в следующем сезоне?» – спросил Ричардс.

«Я должен был забить больше, у меня много моментов, – ответил Холанд. – В финале я тоже должен был забивать. Думаю, через пару дней я окончательно прочувствую все эти эмоции. А потом точно захочу сделать это снова».

«Я немного знаю о жизни родителя профессионального футболиста, – задал следующий вопрос Шмейхель. – Какова заслуга вашей мамы в этом результате?»

«Большая, – ответил Холанд. – Да, она была профессиональной спортсменкой. Бегала. Вот откуда у меня такая скорость».

«От папы тебе этого не досталось, – продолжал Шмейхель. – Когда я играл с твоим отцом, его вклад заключался в том, что он лежал на массажном столе. Он был травмирован 12 месяцев».

«Честно, роль родителей огромна, – сказал Холанд. – В начале 2017 года я съехал от них, и с тех пор они всегда меня поддерживали. Мама находится немного в тени, папа более заметен. Они подвозили меня на тренировки, готовили мне еду. Когда я думаю… Какая напряженная жизнь у них была! Ведь я столько ел!

Наверное, в первые моменты после свистка я думал о жертвах на протяжении последних 15 лет – не только моих, но и их».

Джейми Каррагер: «Эрлинг, сейчас ты лучший нападающий мирового футбола. Думаю, все согласны с этим. Анри был лучшим нападающим мирового футбола. Ты хочешь задать ему какой-нибудь вопрос?»

Эрлинг Холанд: «Обычно у меня много вариантов, но сейчас у меня столько мыслей… Какой совет вы бы мне дали?»

Тьерри Анри: «Совет? Я уже говорил это на одном из эфиров. В штрафной ты ничему не научишься. То, что ты уже вытворяешь, не имеет себе равных. Но, возвращаясь к голам, если ты начнешь смещаться вправо и делать рывки, которые тебе, может, и не хочется делать, вот тогда ты можешь чему-то научиться. Но если ты начнешь так делать, то вы оформите квадрупл! Ну, вы знаете, в Англии можно сделать квадрупл».

Монолог Тьерри прервал Шмейхель: «Все, хватит! Хватит советов! Он уже забил 52 гола за сезон».

Но Анри продолжил: «Что значит хватит? Если он начнет смещаться вправо и бить правой так, как левой, то будет забивать по 100 голов за несколько недель».

Холанд согласился с советом легенды «Арсенала» и слегка подколол экспертов: «Нет, честно, я согласен. Вы не забывайте, что мне всего 22. Вспомните себя в этом возрасте. Понятно, что сейчас вы стали... немного старше и больше не играете в футбол. Но ведь игроку стольким вещам нужно научиться. Через три года я буду оглядываться назад и думать: «Как я вообще тогда мыслил?» Потому что даже я времен трансфера в «Дортмунд» и сейчас – это такая большая разница. О чем я думаю перед играми и после них, как мотивирую себя, как общаюсь с окружающими… Благодаря людям ты получаешь опыт. И на поле, конечно. И я полностью согласен: я могу стать гораздо лучше».

«Поехать на чемпионат мира с Норвегией», – сказал Анри.

«Это был вопрос?» – уточнил Холанд.

«Нет, я о том, что ты об этом думаешь», – пояснил Тьерри.

«Да, конечно», – ответил Эрлинг.

«У вас хорошая команда. Думаю, стартовый состав неплох», – добавил Анри.

«Да, я тоже так считаю, – согласился Холанд. – Чемпионат мира, Евро. Я бы хотел сыграть там за сборную Норвегии. И ради этого сделаю все, что смогу. Конечно, это Норвегия, но уровень наших игроков растет. У нас есть Эдегор, капитан второй команды Англии. Это очень хорошо. Так что мы подбираемся к этому уровню.

А еще я считаю, что в будущем, когда я буду оглядываться на свою карьеру, то мне будет необходимо такое воспоминание. Мне нужно сыграть на чемпионате мира и на Евро».

Фото: CBS Sports TV