Глава РПЛ Алаев хочет, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд за сезон: «Появится это или нет – решать клубам»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев регламент Футбол

Президент РПЛ рассказал о возможных изменениях в регламенте.

– Вы хотели внести на этот сезон правило, что тренер сможет возглавить не больше двух команд за сезон. Будет ли это правило в следующем сезоне?

– Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет – решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована.

– Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне?

– По техническим причинам, – сказал Александр Алаев. 

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3 комментария
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А как же круговорот физруков?
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Алаеву заняться нечем?! Это предложение противоречит Трудовому Кодексу РФ, наверняка. Вопрос трудоустройства - вопрос сугубо двух сторон, тренера и работодателя. Ограничений в трудоустройстве, которые предлагает Алаев, в ТК отсутствуют! ) Цирк бесплатный.
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А если простые люди попросят?
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