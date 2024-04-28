Глава РПЛ Алаев хочет, чтобы тренер мог возглавлять не больше двух команд за сезон: «Появится это или нет – решать клубам»
Президент РПЛ рассказал о возможных изменениях в регламенте.
– Вы хотели внести на этот сезон правило, что тренер сможет возглавить не больше двух команд за сезон. Будет ли это правило в следующем сезоне?
– Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет – решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована.
– Почему не получилось осуществить это в нынешнем сезоне?
– По техническим причинам, – сказал Александр Алаев.