Кстати, а откуда взялось слово «динамить»?

Денис Пузырев препарировал глагол.

У «Динамо» есть одна особенность, которая отличает его от остальных футбольных клубов – возможность образовать глагол от названия. Нельзя кого-либо (или что-либо) заспартачить, перезенитить или отлокомотивить. Таких слов просто не существует. А вот задинамить, продинамить и надинамить можно запросто! Вряд ли ошибусь, если предположу, что в своей жизни вам доводилось кого-нибудь динамить. Ну, или динамили вас.

Глагол «динамить» и его производные весьма распространен, его значение понятно всем. Он присутствует во многих толковых словарях современной лексики с пометками «жаргон», «сленг». Определения разнятся в деталях, но общий смысл везде одинаков: «динамить» — обманывать ожидания, нарушать договоренности.

Учитывая, сколько лет «Динамо» разочаровывает болельщиков, может показаться, что и сленговое слово «динамить» имеет непосредственное отношение к легендарному клубу. Но так ли это?

Динамо уважал еще Аристотель

У слова «динамо» греческие корни. В древнегреческом δύναμις («динамис») обозначало силу и мощь. Слово использовалось в бытовой речи, но одновременно стало и важным термином в философии Аристотеля, обозначающим сущность первичной материи, формирующей окружающий мир и преобразовывающей его.

В середине XIX века из античной философии термин позаимствовали пионеры зарождающейся электрофизики. В 1830-х англичанин Майкл Фарадей построил первый электромагнитный генератор, запустив тем самым эру электричества. Впервые слово «динамо» для электрогенераторов использовал в 1867 году немецкий изобретатель и промышленник Вернер фон Сименс, создатель известной и сейчас компании Siemens. Он представил устройство под названием «dynamo-elektrische Maschine» – это был генератор, который мог использовать электрическую энергию в промышленном производстве. В том же году шведский химик Альфред Нобель запатентовал новое взрывчатое вещество на основе нитроглицерина, для названия которого он взял тот же греческий корень – «динамит».

Изобретение электрогенераторов дало огромный толчок промышленной революции. Сфера применения электродвигателей расширялась. В 1897 году в Москве в Симоновской слободе (сейчас улица Ленинская слобода) открыли завод компании «Центральное электрическое общество в Москве», в 1913-м получивший название «Динамо». Там производили первые отечественные электродвигатели.

Динамо-машина

Рабочим завода был Леонид Недоля, поэт с украинскими корнями. Во время революции 1917 года он сформировал из сотрудников отряд, присоединившийся к большевистской Красной гвардии. Отряд прошел Гражданскую войну, а после ее окончания Недоля устроился работать в ГПУ (предшественница КГБ-ФСБ), где проявил свой литературный талант, организовав сатирический журнал под характерным названием «Крысодав». Сатирика-чекиста заметило руководство ведомства и назначило начальником политсекретариата войск ГПУ Московского округа.

В феврале 1923 года Недоля поучаствовал в историческом совещании сотрудников ГПУ, на котором решали, как назвать спортивное общество сотрудников органов правопорядка. Именно он предложил название «Динамо», позаимствованное у его бывшего завода – идею приняли. А спустя девять лет писатель Максим Горький, которому после возвращения из Италии в СССР присвоили звание «почетного динамовца», сформулировал главный слоган спортивного общества – «сила в движении».

«Мне хочется напомнить динамовцам, что греческое слово «дина» значит — сила, «динамика» — движение, а динамит — взрывчатое вещество, – писал Горький в колонке, опубликованной в газете «Правда». – «Динамо» – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль всё старое, гнилое, грязное, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого, – рост всепролетарской, социалистической культуры».

Возможно, корни глагола связаны с ручным запуском автодвигателя

Но вернемся к главному вопросу – откуда же возникли глаголы, связанные с невыполнением договоренностей? Общепринятой версии нет. О происхождении жаргонного слова «динамить» ведутся дискуссии на форумах, связанных с этимологией слов и выражений в русском языке. Большинство сходится во мнении, что глагол образовался как производное от более раннего выражения «крутить динамо» (в более просторечном виде «крутить динаму»). И это отсылка к электромагнитным двигателям, вернувшим в речевой оборот древнегреческое слово.

В первых автомобилях не было аккумуляторов. Двигатели запускали вручную при помощи устройства, получившего название «кривой стартер». Это такая искривленная, похожая на коловорот металлическая палка, которая вставлялась в шкив коленвала. Для запуска мотора надо было ее прокрутить вокруг своей оси. Эта операция и получила в народе название «крутить динамо». С изобретением автомобильных аккумуляторов автомобилисты все равно использовали кривые стартеры, так как батареи были ненадежны и автомобили часто глохли. Сама операция по ручному запуску двигателя часто занимала много времени, требовала физических усилий и была сопряжена с риском – если после запуска не вытащить кривой стартер из храповика, можно было получить отдачу по рукам или голове.

Получалась неприятная ситуация, когда ожидания не совпадали с реальностью – вместо того, чтобы ехать по своим делам, ты крутил тугую ручку кривого стартера без гарантированного результата. Исследователи этимологии слова «динамить» считают, что со временем жаргонное выражение из лексикона шоферов перенеслось в другие группы, обозначая более широкий спектр жизненных ситуаций, связанных с разочарованием и обманутыми ожиданиями.

В словарях тюремного жаргона выражения со словом «динамо» сопряжены с обманом. Пишут, что «крутить динамо» используется для обозначения ситуаций, когда кто-то не возвращает карточный долг или играет, не имея денег на покрытие возможного проигрыша. «Зарядить динамо» – скрыть от подельников часть украденной добычи, например, под предлогом, что ее изъяли сотрудники органов.

Как динамят женщины, друзья и коллеги

Еще один распространенный случай употребления слово «динамить» связан с ситуацией, когда девушка дает надежды, что ухаживания поклонника закончатся постелью, а в реальности не планирует никакой близости. Другими словами динамит. В автобиографической книге «Козел на саксе» известный советский саксофонист Алексей Козлов так описывал ситуации из своей юности, пришедшейся на конец 1950-х.

«Среди чувих было множество так называемых «динамисток», девушек, мимикрирующих под легкодоступных женщин… Сейчас большинство не знает, откуда взялось слово «динамо». В те времена так называли на жаргоне любую машину, особенно такси. Так вот, чувиха – «динамистка», проведя основное время на «процессе», после «кира» и «плясок» усыпляла бдительность своего ухажера, позволяя ему очень многое, что не оставляло сомнений в успешном финале. В какой-то момент она вдруг доверительно произносила фразу «подожди, я сейчас вернусь» с намеком на необходимость чего-то интимно-необходимого, выскальзывала из объятий, незаметно покидала «хату» и, взяв такси, сматывалась в неизвестном направлении. Это и называлось «скрутить динамо».

Но чаще всего словом «динамить» описывают менее травмирующую бытовую или рабочую ситуацию, связанную с опозданием или невыполнением обещаний.

Еще одна симпатичная, но малоправдоподобная версия:выражение «продинамить» появилось после успеха в СССР классической советской мелодрамы «Еще раз про любовь» режиссера Георгия Натансона. В фильме, ставшем лидером советского кинопроката 1968 года, рассказывается история любви бортпроводницы Наташи и физика Электрона Евдокимова. На протяжении картины герои встречаются у вестибюля станции метро «Динамо», что якобы и послужило исходной точкой для появления выражения «продинамить». Потому что в конце фильма, когда зрители настроились на хэппи-энд, Наташа не приходит на свидание у метро. Но это не тот случай, когда героя продинамили. Просто стюардесса погибла, спасая пассажиров из горящего салона самолета.

Но какой бы ни была реальная история появления «динамить», главный вопрос в другом: пригодится ли этот глагол вечером в субботу? Вообще, динамить – нехорошо.

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; wikipedia.org ; fcdm.ru