Сергей Галицкий – еще и винодел. Его вино уже стало чемпионом – получится ли у «Краснодара»?

Денис Пузырев уже достал бокалы.

После победы над «Зенитом» (1:0) председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пошутил, что теперь ожидает проставы от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, чей клуб за четыре тура до финиша вышел на первое место в РПЛ по потерянным очкам.

«Краснодар» нам ничего не обещал, но я знаю, что Сергей Николаевич Галицкий производит отличный пино-нуар, – заявил после матча Гафин. – У нас будет последняя игра в Краснодаре. Мы поедем туда не для того, чтобы получать этот пино-нуар, а для того, чтобы выигрывать. Но если нас им угостят, то не откажемся».

Понятно, что это была шутка. Однако справедливо и другое: Сергей Галицкий – большое имя не только в российском футболе, истории отечественного ритейла, но и в русском виноделии.

Вина Галицкого – это отсылки к войне с Наполеоном

Как бизнесмен, Сергей Галицкий известен прежде всего как основатель торговой сети «Магнит» – одной из крупнейших в стране. Но после того, как в 2018 году он продал свои магазины, его имя в бизнесе вся чаще связывают с винодельческим проектом «Галицкий&Галицкий», который винные эксперты называют одним из лучших в стране.

Дублирование фамилии в названии хозяйства не случайно. Партнером Галицкого в виноделии выступает его полный тезка (вплоть до отчества) – Сергей Николаевич Галицкий. Это брат покойной супруги бизнесмена Виктории. После свадьбы в 1985 году Сергей Арутюнян взял фамилию жены и стал Галицким и подружился с шурином.

Именно этот второй Галицкий был инициатором винного проекта. В интервью журналу Tatler он рассказывал, что не планировал делать из этого бизнес – просто хотел обустроить себе загородный домик с маленьким виноградником на 1 гектар, для чего подыскивал подходящий участок.

«Два года летал над Кубанью на вертолете, – вспоминал он. – В итоге нашел двести гектаров. Так бывает у меня: хочу что-­то маленькое, а получается что-­то огромное. Пришел к Сергею и говорю: «Давай сделаем». Он, ни секунды не колеблясь, согласил­ся. Если бы не он, мы бы с таким мас­штабом не справились».

О запуске будущей винодельни объявили в 2016-м. Ее возглавил Алексей Толстой – один из самых востребованных отечественных виноделов, сделавший себе имя во время работы в хозяйстве «Усадьба Дивноморская». Том самом, чьи вина подаются на всех знаковых кремлевских банкетах.

Если проводить параллели с футболом: Галицкий переманил Семака из «Зенита» в «Краснодар».

Сегодня «Галицкий&Галицкий» – хозяйство среднего размера. С плодоносящего участка в 68,55 га в Анапском районе Краснодарского края оно производит около 200 тысяч бутылок в год. Для сравнения, объем производства «Абрау-Дюрсо» – 53 миллиона бутылок. В планах расширение участка до 100 гектар. Разумеется, по масштабам винный бизнес Галицкого не сопоставим с «Магнитом». По данным ФНС, в 2023-м юрлицо его винодельни ООО «Русский терруар» зафиксировало выручку 204 млн рублей и закончило год с прибылью 79 млн рублей. До этого были только убытки.

Премьера первых вин от Галицкого, о которых к тому времени уже было много разговоров в винных кругах, состоялась в 2019 году. Как настоящий патриот своего края, Галицкий для такого важного мероприятия предпочел не престижную московскую площадку, а кафе «Краснодар» в парке возле клубного стадиона. Вина нового хозяйства были тепло встречены винной критикой, отметившей филигранную работу Толстого и огромный потенциал уже первого тиража с молодых лоз.

2023-й стал годом настоящего триумфа для вин Галицкого. Его Cosaque Магнум 2020 получил 94 балла (по 100-балльной шкале) от гида «Российские вина», главы Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна – самого престижного ежегодного справочника об отечественном вине. Это самый высокий балл из всех вин, представленных в последнем издании. Еще одно вино хозяйства Le Général Hiver – айсвайн (то есть сделанное из замороженного винограда, собранного буквально накануне зимы) – получило 92 балла.

Французские названия Cosaque («Казак») и Le Général Hiver («Генерал Мороз») – очевидные отсылки к истории Отечественной войны 1812 года, которая не только принесла славу русскому оружию, но и подсадила российский высший свет на изысканные французские вина. Вернувшиеся после взятия Парижа домой русские офицеры привезли с собой и приобретенную во время пребывания во французской столице привычку пить вино. Любопытно, но по легенде известный в России обычай убирать пустые бутылки под стол тоже связан с парижским походом. Во французских кафе и ресторанах, где отдыхали русские офицеры, официанты выписывали счет за вино, подсчитывая количество пустых бутылок на столе. И для того, чтобы платить поменьше, наши военные часть бутылок убирали под стол, радуясь наивности и доверчивости французов.

А самыми любимыми и престижными напитками высшего света Санкт-Петербурга стали шампанское, которое ассоциировалось с победой, и бургундские вина из пино-нуара. Согласно еще одной легенде, особая любовь к пино-нуару в кругах, близких к императорской семье, возникла после того, как отряд казаков захватил обоз, на котором отступавшие из Москвы французы везли запасы вина Chambertin («Шамбертен») – любимого вина Наполеона.

Наполеон пристрастился к бургундскому еще в юности, когда был молодым артиллерийским офицером. Часть, где он служил, располагалась в Кот-д’Ор – сердце винодельческой Бургундии. С тех пор Наполеон выпивал по полбутылки за каждым приемом пищи. Став известным военачальником, а затем и императором, он во все свои зарубежные походы – и в жаркий Египет, и в холодную Россию – брал запас любимого вина.

Захваченный обоз с трофейным пино-нуаром казаки доставили в Санкт-Петербург, где вина по достоинству оценили при дворе.

Пино-нуар – самый великий и капризный сорт винограда

Впрочем, престиж и популярность пино-нуара во всем мире объясняются отнюдь не вкусами французского императора или царского двора. Здесь скорее обратная зависимость: эти вина стали любимыми напитками высшего света из-за того, что в Бургундии делают действительно великие вина, которые большинством экспертов признаются вершиной винодельческого искусства.

Пино-нуар – один из самых древних сортов винограда, который во Франции использовали для производства вин. Современные генетические исследования показали, что этот сорт из Бургундии был предком для большого числа не менее известных винных сортов от пино-гри до шардоне.

В переводе с французского пино-нуар означает «черная шишка». Это связано с формой виноградной грозди – маленькой, с плотно прилегающими ягодами. Сегодня пино-нуар выращивают хозяйства по всему миру, но далеко не все вина из него можно назвать выдающимися. Это один из самых капризных сортов винограда: чуть что пошло не так, все усилия могут пойти насмарку. Пино-нуар не любит жару – если слишком много жарких дней и мало дождей, вина теряют свою магию: становятся плоскими, слишком джемовыми (в винных кругах такие называют компотом).

Если слишком прохладно и влажно, ягоды легко подхватывают болезни – гниют, покрываются грибком. Весенние заморозки, которые нередко случаются и в Бургундии, вообще могут убить большую часть винограда: в отличие от других сортов, пино-нуар плохо переносит весенние холода, когда почки уже появились, а их накрыло минусовой температурой. Их приходится спасать вручную: виноделы жгут костры или расставляют свечи по всему винограднику. Один комплект таких свечей стоит 1500 евро – это очень накладно, но имеет смысл, ведь цены на Бургундию с лучших участков категории Гран-Крю исчисляются сотнями, а для топовых хозяйств и тысячами евро. Самым дорогим вином в истории, проданным с аукциона, является Domaine de la Romanee-Conti (DRC) 1945 года, за которое в 2018 году заплатили 558 тысяч долларов. Но и за вина новых релизов придется отдать огромные суммы.

Что же делает бургундские пино-нуары столь востребованными и дорогими? Хороший пино-нуар – абсолютно уникальное вино, в котором поразительным образом сочетается легкость и элегантность с поразительной глубиной и многослойностью. Это похоже на искусство – поэзию, музыку, когда напиток в бокале становится поводом для рассуждений и анализа, когда он создает определенное настроение, перенося тебя в особый мир.

Если говорить о вкусе и аромате, то в пино-нуаре можно почувствовать удивительный микс садовых ягод и цветов – малины, земляники, клубники, фиалки, пиона – которые неожиданно переходят во что-то болотистое (вроде клюквы и брусники). И все это замиксовано с оттенками мокрой земли, прелой листвой и хвоей, запахами мокрой шкуры животного, табаком, дымком костра и грибами с шоколадом и чем-то древесным. Это настоящий оркестр, где можно уловить звучание каждого конкретного инструмента, но истинное наслаждение получаешь от того, насколько гармонично сочетаются звуки в этом масштабном многоголосии.

Многие называют вина из пино-нуара напитками легкого сплина, светлой грусти, когда, добравшись до экватора своей жизни, ты оглядываешься назад и вспоминаешь самые счастливые ее моменты. Радуешься, от того, что они были в твоей жизни и грустишь, потому что знаешь, что тебе не суждено заново их пережить. А иногда приходят ассоциации с классным триллером, в котором переплетены множество сюжетных линий и ходов, и ты не понимаешь, куда вынесет тебя действие, но с каждой секундой ощущаешь все большее напряжение, испытывая от предвкушения развязки одновременно ужас и восторг.

Это как игра сборной Бразилии – яркая и солнечная Joga Bonito, такая простая и понятная, но в то же время такая технически сложная и совершенная.

Кто еще делает вино в РПЛ?

Пино-нуар – одна из визитных карточек хозяйства «Галицкий&Галицкий». В России, если быть честным, мало у кого получается хороший пино-нуар, хотя пробуют его сделать очень многие. Но чтобы действительно получилось хорошо важны сочетание терруара (сочетание климата и почв), и мастерство винодела. Пино-нуары от Галицкого отличаются от классических бургундских – в них нет фирменных ароматов грибов и подлеска, зато в полной мере представлены цветы и фрукты-ягоды. Это как стиль «Краснодара», который Галицкий требует от своих тренеров – яркий, радостно-атакующий, без всяких намеков на защитный сплин. По своей стилистике, пино-нуар от Галицкого ближе к немецкому прочтению этого сорта – баденским шпетбургундерам (так пино-нуар называют в Германии) или образцам из Австрии или итальянского Южного Тироля.

Но это не дефект – просто пино-нуар очень многообразен и многолик, а вина из него часто передают характер винодела или владельца хозяйства. И в случае с пино-нуарами от Галицкого это работает на 100 процентов.

Галицкий, кстати, не единственный владелец клуба РПЛ, связанный с отечественным виноделием. По данным РБК, экс-владельцу «Спартака» Вагит Алекперову принадлежит хозяйство Château Côtes de Saint Daniel на южном берегу Крыма. И, как и в случае со «Спартаком», многие винные эксперты упрекали хозяйство в отсутствии системного подхода к формированию винной линейки, где классические портвейны в советском стиле соседствовали с попытками сделать вино в стиле Бордо. Сейчас в хозяйстве затеяли очередную большую перестройку: заявлено, что «Сан Даниль» пойдет по пути хозяйств тосканского побережья, выпускающих вина, известные как Супер-Тоскана.

Еще одно крымское хозяйство Alma Valley РБК связывает с структурами, близкими к семье Андрея Костина – главы ВТБ, которому принадлежит «Динамо». И здесь тоже есть футбольные параллели: от Alma Valley на старте проекта ожидали очень много, однако пока хозяйство не достигло уровня заявленных амбиций. После ряда внутренних перестановок, кажется, оно уже в ближайшие годы попытается вновь подняться в топы. Ну чем не «Динамо»?

Фото: galitskiy-galitskiy.ru ; instagram.com/galitskiy_galitskiy ; РИА Новости /Сергей Бобылев, Алексей Филиппов