Как страны Европы договорились о единой валюте? Полная история евро – через серебро, кровь, доллары и килограмм личи

Денис Пузырев подбил бабки.

Евро – это не только футбольный турнир. Евро – это еще и единая европейская валюта, которая в этом году отпраздновала 25-летие. Совсем юный возраст на фоне денег с вековой историей (например, доллару больше 230 лет). Но в реальности Европа проделала огромный путь к принятию единой валюты – путь с кровавыми войнами и разорительными кризисами.

Первую единую валюту в Европе ввели немецкие купцы из Ганзы

Для начала ответим на главный вопрос: зачем вообще разным странам нужна единая валюта? Очень просто – наличие единой или унифицированной валюты упрощает внешнюю торговлю, делает понятной стоимость товаров, а расчеты – более прозрачными.

Вплоть до XIX века внешнеторговые операции, которыми занимались купцы, строилась главным образом на бартере: они везли за рубеж свои товары и затем их там обменивали на местные, продавая с выгодой при возвращении домой. Например, европейские купцы закупали в России меха, лен, пеньку и расплачивались за них металлическими изделиями, тканями, бумагой. Участники первой кругосветной экспедиции Магеллана расплатились за пряности в Юго-Восточной Азии молотками, топорами, ножницами и сукном, которые взяли в путешествие. Золотые и серебряные монеты тоже использовались как платежное средство, но они рассматривались исключительно как куски металла и оценивались по весу. Никаких привычных нам обменных курсов не существовало.

И тем не менее первый опыт создания единой валюты в Европе относится к периоду Средневековья – в 1395 году несколько северонемецких городов, входивших в торговый Ганзейский союз, договорились о создании монетного союза. Каждый из городов Ганзы чеканил собственную монету, но с момента создания союза они делали серебряные монеты единого образца, оговорив их массу, пробу и объем выпуска.

Это было очень удобно для бизнеса ганзейских купцов. Города Ганзейского союза с точки зрения экономики – огромный оптовый маркетплейс, куда свозились товары со всей Европы. При этом право доступа к нему имели только члены купеческих гильдий из городов Ганзы. Они закупали там партии любого товара и развозили его по всему миру, открывая торговые представительства. Унифицированные деньги упрощали им расчеты друг с другом, формировали понятную рыночную стоимость товаров.

Сформированное подобным образом ганзейское валютное пространство просуществовало полтора века и закончилось вместе с закатом торговой империи Ганзы в середине XVI века под натиском конкурентов – британцев и голландцев, разрушивших монополию немцев на внешнюю торговлю в Северной Европе.

Как серебро проиграло золоту статус главной мировой валюты

Следующая попытка создать единое денежное пространство в Европе случилась через 300 лет после краха Ганзы. По инициативе французского императора Наполеона III в 1865 году создан Латинский монетный союз (LMU), куда помимо Франции вошли Швейцария, Бельгия и Италия. Его принцип такой: страны дальше чеканят собственные монеты (во Франции, Бельгии, Швейцарии – франки, в Италии – лиры), но договариваются, что все совершенно идентичны между собой по весу, диаметру, содержанию и пробе драгоценного металла – золота или серебра. Между золотом и серебром фиксированный курс: грамм золота в монете был эквивалентен 15,5 граммам серебра. После заключения договора за товары, произведенные в одной из стран союза, можно свободно расплачиваться валютой другой страны без всяких конвертаций и расчета курсов.

Цель Латинского монетного союза – создание мощного валютно-торгового блока во главе с Францией, который составил бы конкуренцию на глобальном рынке Великобритании и усиливающейся Пруссии. Идея отличная – сразу после создания к валютному союзу присоединились государства не только из Европы, но даже Перу, Колумбия, Венесуэла и Датская Вест-Индия (нынешние Виргинские острова).

Однако практически сразу обнаружились и изъяны этой системы. Первый связан с биметаллической системой, когда параллельно в странах союза ходили золотые и серебряные монеты с взаимной конвертацией.

Золото и серебро издревле использовались для чеканки монет во всех странах Европы. Начиная со Средневековья и с образованием крупных городов, когда количество операций за наличный расчет резко выросло, серебро практически вытеснило золото из ежедневного оборота. Серебра физически было больше, стоило оно дешевле поэтому в расчетах пользовались главным образом серебряными монетами, а золотые применяли как средство накопления. В международных расчетах – тоже. Реальная ценность иностранных монет определялась по их весу.

Конец всеобщего «серебряного стандарта» стал, по мнению американского экономиста Дэвида Гласнера, следствием исторического казуса. В 1663 году король Англии Карл II издал указ о начале чеканки новых золотых монет под названием гинеи. Незадолго до этого Англия колонизирована участок Западного побережья Африки, где обнаружились запасы золота. Колония получила название британской Гвинеи или Золотого берега (сейчас это часть государства Гана). Собственно и название монет гинеи – это отсылка к происхождению металла из которого она была сделана – золота из Гвинеи.

Введение новых золотых монет не было чем-то экстраординарным, однако по какой-то до сих пор непонятной причине королевские чиновники установили очень высокий курс гиней: за 1 золотой давали 21,5 серебряных шиллингов такого же веса. В остальной Европе курс золота к серебру был ниже: от 20 к одному и ниже.

В те времена, конечно, не существовало никаких валютных бирж, типа Форекс, но валютные спекулянты были всегда. Узнав, что Англия за один золотой дает больше серебра, в Лондон устремились спекулянты со всей Европы. Они везли все накопленное золото.

Это продолжалось на протяжении нескольких десятилетий и привело к тому, что европейцы с континента вывезли из Британии почти все серебро и завезли на остров огромное количество золота. Закономерным шагом британского правительства стала денежная реформа: в 1798 году оно остановило чеканку серебряных монет, а в 1816-м полностью перешло к расчетам в золоте. И хотя главная денежная единица Великобритании сохранила историческое название фунт стерлингов (буквально – фунт (453 грамма) монетного серебра), но с этого момента де-факто она уже не имела к серебру никакого отношения.

Переход Англии на золотой стандарт совпал с мощным экономическим ростом страны, которая стала мировым промышленным и финансовым центром и с большим отрывом лидировала по объему экспорта товаров. Но теперь, чтобы покупать английские товары, без которых не обходилась ни одна страна, надо платить золотом. На золотой стандарт перешли и все британские колонии, включая получившие независимость в конце XVIII века США.

Латинский монетный союз продолжал придерживаться концепции биметаллизма. Между собой страны рассчитывались серебром, а для торговли с мощной Великобританией в ход шло золото. Но конец серебряной эпохи был уже близок.

Через пару лет после образования LMU обнаружился важнейший изъян биметаллической системы. Она подразумевала фиксированный курс обмена золота на серебро во всех странах-участницах. Но рыночная стоимость металлов не была стабильной. Вскоре после образования союза серебро начало дешеветь, хотя обменный курс оставался неизменным.

И этим сразу воспользовались страны не вошедшие в LMU. В первую очередь Германия. Она сначала наводнила Францию переоцененным серебром, вывозя в Берлин золото. А затем и вовсе оставила французов без золота после победы во Франко-прусской войне 1871 года: по условиям Франкфуртского мира Франция выплатила Германии 5 млрд франков. Платеж произведен в «международных векселях, преимущественно конвертируемых в золото». Сразу после этого Германия объявила о переходе на золотой стандарт по британскому образцу.

Ситуация для стран LMU усугублялась еще и тем, что в союзе отсутствовал единый орган контроля за выпуском унифицированных монет. Это все вело к злоупотреблениям в отдельных странах. Например, в 1866-м присоединившаяся к союзу Папская область выпустила в оборот большое количество монет с пониженным содержанием серебра, обменивая их на серебряные монеты других стран. В результате доверие к серебряным монетам уменьшалось, и в 1878 году страны LMU отказались от их чеканки, перейдя на золотой стандарт.

Валютный союз сохранился, и к нему даже присоединялись новые участники. В 1897-м золотой стандарт по международному образцу ввела Российская империя. До этого официальной валютой России был серебряный рубль. Однако в реальности ходившие в стране бумажные деньги после 1858 года нельзя было обменять на золотые и серебряные монеты такого же номинала.

Денежная реформа с введением золотого рубля должна была привлечь в российскую экономику иностранные инвестиции. Теперь иностранный бизнес мог вкладываться в открытие предприятий в России, ведь доход он получал в обеспеченных золотом деньгах – международным платежным средством. Любой бумажный рубль обменивался на золотые монеты с профилем Николая II по первому требованию.

Но у перехода стран Европы на золотой стандарт была и обратная сторона – многим из них не хватало физического золота для чеканки монет в нужном объеме, поэтому золото приходилось брать в долг у тех стран, где оно в избытке. В первую очередь у Великобритании и США, где еще в середине XIX века обнаружились огромные запасы золота на Аляске и в Калифорнии. На рубеже веков британский фунт, по сути, стал мировой резервной валютой – все международные сделки номинировались в нем.

Конец Латинскому монетному союзу как первому прообразу единой европейской валюты положила Первая мировая война. С ее началом европейские страны прекратили обмен бумажных денег на золото – все валютные резервы шли на финансирование войны. После ее окончания конвертация в золото так и не возобновилась. Многие страны Европы пережили период жесточайшей инфляции, когда не обеспеченные золотом бумажные деньги обесценились, превратившись в макулатуру. В 1927-м LMU официально заявил о роспуске.

Как США стали главной экономикой мира и подчинили Европу

Следующая попытка создать единую европейскую валюту запустилась после окончания Второй мировой войны. Она оказалась успешной, но путь от идеи до ее воплощения в виде денег, которые сегодня называются евро, оказался тяжелым и занял несколько десятилетий. И ключевую роль в этом процессе сыграли США.

Вторая мировая война разорила Европу: разрушена транспортная инфраструктура, в значительной мере уничтожена промышленность. У европейских стран не было денег, а только огромные долги. США оказались в особом положении. Во-первых американская экономика практически не пострадала от участия страны в войне, а во-вторых, в США аккумулировалось 70% мировых запасов золота. При этом правила золотого стандарта в международной торговле никто не отменял. США предложили разоренным европейским странам подписать два документа, которые стали ключевыми в развитии послевоенной экономики мира.

Первым стало Бреттон-Вудское соглашение, подписанное 44 странами. Его смысл: страны-участницы теперь могли оплачивать международные сделки не физическим золотом (ни у кого уже и не было необходимых объемов), а американским долларом – единственной валютой, которая этим золотом обеспечивалась и гарантировала обмен купюр на драгоценный металл. Одновременно страны согласовывали фиксированный курс конвертации национальных валют в доллары и гарантировали, что этот курс будет стабилен с колебаниями не более 1% по отношению к доллару. Для обеспечения работы этой системы появились Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые контролировали работу национальных центробанков и могли выдать кредиты для поддержания стабильности валют.

Вторым важным документом эпохи стал «план Маршалла», предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом для восстановления экономик европейских стран. Фактически это были невозвратные гранты в размере 13 млрд долларов (в нынешних ценах более 160 млрд долларов), которые США раздали 17 европейским странам для преодоления последствий войны..

США не требовали возвращать деньги, но со стороны американцев это не было чистой благотворительностью. В обмен на деньги они потребовали гарантий от стран-получателей, что в правительствах не будет социалистов и коммунистов, а расходование средств пройдет под их контролем. Например, американцы указывали, у кого именно надо закупать сырье и товары – и в основном это была продукция американских компаний. То есть выданные европейцам деньги возвращались в США, стимулируя развитие американской промышленности и обеспечивая рост экономики страны.

Кроме того, часть заработанных восстанавливающейся Европой денег шла на погашение выданных до войны кредитов, конечными получателями которых были американские банки (а Германия и Италия еще и платили репарации странам-победителям). Так США получили практически полный контроль над европейской экономикой, а также влияние на политический курс государств.

Крах Бреттон-Вудской системы

Новая жизнь в Европе запустила и процессы евроинтеграции, которая завершилась образованием ЕС. В экономическом объединении была объективная необходимость: для скорейшего восстановления странам требовались объединение рынков и отмена пошлин, чтобы не затруднять движение товаров внутри Европы. И единая или хотя бы унифицированная валюта – доллары от плана Маршалла расходовались и для взаимной торговли их не хватало.

В 1950-м создан Европейский платежный союз (ЕПС), который координировал систему безденежных расчетов между 17 странами Европы. Система работала до 1959 года на принципах взаимозачетов: экспортируя товар, страна в оплату получала не деньги, а товары аналогичной стоимости, выпущенные в странах ЕПС.

В 1960-х европейские страны полностью восстановились от последствий войны. Теперь им хватало денег для оплаты взаимных расчетов, а объемы международной торговли стремительно росли. Так как в рамках все еще действовавшей Бреттон-Вудской системы все торговые операции осуществлялись в долларах, привязанных по фиксированному курсу к золоту (35 долларов за унцию), Федеральная резервная система США печатала все больше денег, и их наличная масса уже превышала золотой запас страны. К тому же отдельные страны начали совершать набеги на американское золото, обменивая накопленные доллары на металл, который рос в цене и превышал на рынке курс, зафиксированный Бреттон-Вудским соглашением относительно доллара.

Чтобы замедлить отток золота из страны, правительство США девальвировало доллар относительно золота, но крах Бреттон-Вудской системы был неизбежен: в 1971-м президент США Никсон объявил об отмене конвертации долларов в золото по официальному курсу для центробанков. Фактически это означало окончание эпохи золотых денег, длившейся сто лет. В 1973-м Ямайская международная конференция подчинила курсы валют законам рынка. С этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под воздействием спроса и предложения.

Такая система действует и сейчас.

Как страны Европы искали общий курс

С крахом Бреттон-Вудской системы страны Западной Европы начали обсуждать план по созданию единой валюты. Первоначальный рассчитывался на 10 лет – то есть переход к единой валютной системе должен был завершиться к 1980 году. Главная задача – добиться стабильности курса национальных валют относительно друг друга. Но сделать этого не удалось. В 1973-м Европу накрыл мощнейший экономический кризис, связанный с резким ростом мировых цен на нефть. Нефть выросла в цене из-за эмбарго арабских стран на ее продажу в страны Западной Европы и США в ответ на их поддержку Израиля в «Войне Судного дня» против Сирии и Египта.

Стоимость нефти на мировом рынке выросла в четыре раза, что привело к инфляции в Европе. При этом из-за отсутствия централизованной экономической политики инфляционные процессы в странах Европы развивались неравномерно: в одних странах национальные деньги теряли покупательную способность быстро, а в других – медленно. Поэтому курсы одних валют снижались, а курсы других стояли на месте или даже повышались. В этих условиях невозможно удержать западноевропейские валюты в узком диапазоне колебаний.

К концу 1970-х европейские страны нашли способ защитить стабильность национальных валют от волатильности, которая мешала созданию единой валютной системы. Они договорились о создании общей валюты безналичных расчетов ЭКЮ. Это виртуальная валюта – то есть не существовало физических купюр или монет ЭКЮ. Для государств Западной Европы это был инструмент межгосударственных расходов по безналу сначала между собой, а впоследствии и с другими странами мира.

Стоимость ЭКЮ определялась на основании валютной корзины, составленной из национальных валют 12 стран: удельный вес каждой рассчитывался из размеров конкретной экономики. Курсы национальных валют в странах Западной Европы привязывались к ЭКЮ, а степень допустимых валютных колебаний ограничивалась отметкой в 2,25%. Чтобы какая-нибудь валюта не рухнула и обрушила тем самым всю конструкцию, был создан Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС), куда все страны внесли по 20% золотовалютных запасов, получив взамен виртуальные ЭКЮ для внешней торговли. Как только какая-нибудь валюта сильно падала, фонд начинал валютные интервенции, скупая ее на рынке, восстанавливая курс и баланс.

Эта система оказалась работоспособной. Правда, не обошлось без казусов. В 1990-м Великобритания присоединилась к Европейскому механизму валютных курсов – то есть к системе, где страны гарантируют стабильность курса своей национальной валюты относительно ЭКЮ. Однако курс британского фунта на момент присоединения к системе был завышен, и его уровень поддерживался искусственно. Этим воспользовались спекулянты: 5 сентября 1992 года, вошедшего в историю Великобритании как «черная среда», группа спекулянтов во главе с американцем Джорджем Соросом и будущим владельцем «Тоттенхэма» Джо Льюисом выбросила на рынки миллиарды фунтов, обрушив курс британской валюты.

Стоимость фунта рухнула на 10%, несмотря на отчаянные попытки Банка Англии повлиять на ситуацию. На следующий день Сорос и Льюис скупили подешевевшие фунты, оставшись в плюсе на миллиард каждый. В 2005-м Министерство финансов Великобритании опубликовало секретные документы, в которых оценило ущерб национальной экономике в 3,3 миллиарда фунтов. Великобритания была исключена из пула стран, которые должны войти в еврозону. Впрочем, многие экономисты уверены, что британцы с их приверженностью своему фунту туда не особенно и стремились.

В 1992-м 12 стран Европы подписали Маастрихстский договор, которым с 1 января 1993 годы учреждался Европейский союз. Значительная часть этого соглашения касалась введения в ЕС единой валюты, которая бы заменила и виртуальные ЭКЮ и национальные валюты стран. Для этого страны-претенденты должны были соблюдать строгие критерии: дефицит бюджета менее 3 % от их ВВП, коэффициент долга менее 60 % от ВВП, низкая инфляция и процентные ставки, близкие к средним по ЕС. Введение евро было запланировано на 1 января 1999 года.

До финиша дошли не все: Греции не позволили войти в еврозону на момент запуска из-за несоответствия критериям, а Дания на референдуме выбрала остаться со своими кронами.

Как и планировалось, евро официально запустился с начала 1999 года в качестве единой валюты 11 стран. Но первые три года евро был такой же виртуальной валютой, как и его предшественник ЭКЮ. Переход на физические купюры и монеты произошел 1 января 2002 года. Монетные дворы и типографии Европы к этому дню выпустили 7,4 млрд банкнот и 38,2 млрд монет.

Первая покупка с оплатой в евро совершилась на острове Реюньон – заморской территории Франции в Индийском океане, где новый 2002 год начался раньше, чем в странах континентальной Европы. Местный житель, обменявший франки на евро под вспышки фотокамер, приобрел килограмм личи, заплатив в евро.

С тех пор зона евро расширялась. Сегодня евро – валюта 20 из 27 стран ЕС. Исключения – Дания и Швеция, которым разрешили сохранить свои валюты после соответствующего решения граждан на референдуме. Еще пять стран – Чехия, Румыния, Польша, Болгария и Венгрия – пока не вступили в еврозону, но сделают это позже. Для всех новичков ЕС это теперь обязательное условие.

Также евро – валюта и в не входящих в ЕС странах-карликах Монако, Ватикане, Сан-Марино, Андорре: им это разрешил европейский Центробанк. А также в Черногории и Косове, которые используют евро как внутреннюю валюту без согласования с ЕС.

По мнению директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, евро – уникальный случай, когда процесс введения единой валюты для нескольких стран стал историей успеха. «Это был долгий, сложный и многоэтапный путь по гармонизации валютных колебаний и создании единой валюты для стран с очень разными экономиками, но все старания были оправданы достигнутым эффектом, – рассказал Буклемишев Спортсу» – Единая валюта дает множества удобств и сокращает множество издержек.

Например, перед вводом евро был проделан такой эксперимент. Человек взял 100 немецких марок и объездил с ними страны, которые должны были войти в еврозону. В каждой из них он обменивал эти деньги на местную валюту по официальному курсу. Когда он доехал до последней страны и произвел очередной обмен, выяснилось, что итоговая сумма составляла лишь 40% от изначальных 100 марок. Остальные деньги растворились при обмене из-за курсовых разниц».

По словам Буклемишева, очевидный минус единой валюты – утрата свободы в проведении кредитно-денежной политики отдельными странами. «Это то, чего страны всегда боятся – утраты части собственного суверенитета. И когда принимается решение на уровне ЕС, каким-то странам оно может не понравиться. Но плюсы перевешивают минусы».

Олег Буклемишев считает, что евро – это уже навсегда: «Максимальные риски были в кризис 2008-го, когда конструкция шаталась и, казалось, может развалиться. Но европейский Центробанк принял решение сделать все, чтобы сохранить еврозону. Грубо говоря, большие страны просто заплатили за то, чтобы спасти малые экономики, которые терпели бедствие. И после этого я уверен, что евро выстоит и дальше, что бы ни происходило. К тому же выросло целое поколение, которое не представляет жизни без евро».

Фото: Gettyimages.ru /Jasper Juinen, Sean Gallup, George Marks, Three Lions, Hulton Archive, Keystone Features, Topical Press Agency, Sean Gallup