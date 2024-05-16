Во время разминки Рэшфорд повздорил с болельщиком. Стало известно, что тот сказал форварду «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав на матч против «Ньюкасла» (3:2), но вышел в концовке второго тайма. Когда игрок разминался у кромки поля, у него случилась словесная перепалка с одним из болельщиков на трибуне.

Сегодня стало известно, что же кричал фанат и чем он так задел англичанина.

Как сообщает Daily Mirror, болельщик кричал: «Почему бы тебе не уйти?» на фоне недавних сообщений о будущем Рэшфорда. Затем другой болельщик сказал: «Рэшфорд, не слушай его!». В конце концов Рэшфорда оттащил его товарищ по команде Кристиан Эриксен.

Маркус вышел на поле на 83-й минуте вместо Кобби Майну.

Не так давно Маркус Рэшфорд опубликовал в социальных сетях сообщение , что ему надоели хейтерские выходки фанатов. Кажется, что этим он не сделал лучше и все еще находятся люди, которые готовы его провоцировать.