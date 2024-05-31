«Манчестер Юнайтед» позже начнет трансферную компанию из-за неопределенности с тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» не планирует трансферы в ближайшие дни, поскольку не определился окончательно с будущим Эрика тен Хага.

По данным Manchester Evening News, некоторые трансферные цели напрямую связаны с голландцем.

«Красные дьяволы» еще не приняли решение о смене тренера, поэтому трансферная компания начнется позже, чем планировалось ранее.

Клуб надеется сделать три крупных трансфера этим летом, независимо от того, кто будет тренером. Команде нужен центральный защитник, полузащитник и форвард.