😲 «Манчестер Юнайтед» начал анализ сезона. Клуб не торопится увольнять тен Хага

Telegraph утверждает, что «Манчестер Юнайтед» не торопится с увольнением Эрика тен Хага.

На этой неделе не стоит ждать новости об увольнении голландца.

«МЮ» на днях начал анализ сезона, в ходе которого будет принято решение о будущем специалиста. Руководство хочет полностью проработать последствия смены тренера.

Сейчас тен Хаг в отпуске. И несмотря на два трофея, финиш клуба на восьмом месте считается огромной проблемой.

«Юнайтед» обдумывает возможные варианты, но не торопится начинать переговоры с другими тренерами. Томас Франк, Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Гарет Саутгейт - среди претендентов на пост.