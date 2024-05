Руни и Мойес судились из-за автобиографии Уэйна. Спустя годы экс-игрок извинился и благодарен шотландцу за старт карьеры

В 2006 году Уэйн Руни выпустил автобиографию под названием My Story So Far. В книге игрок обвинил Дэвида Мойеса в том, что тот слил в местную газету подробности их частной беседы, в которой нападающий рассказал о намерении уйти из «Эвертона».

Шотландец подал в суд и получил значительную компенсацию за клевету. Адвокаты Руни, а также автор и издатель книги впоследствии отказались от своих слов в Высоком суде Лондона. Они извинились перед Мойесом, отказались от опубликованных обвинений и согласились возместить ущерб. Ущерб и расходы покрыло издательство HarperCollins, которое опубликовало книгу.

«Мистер Мойес не был источником, прямым или косвенным, чего-либо в статье. Со стороны мистера Мойеса не было никакого нарушения доверия или предательства», − сообщил адвокат тренера.

Считается, что это первый случай, когда футбольный тренер подал иск о клевете против одного из своих бывших игроков.

В четверг вышел очередной выпуск подкаста The Overlap, в котором Уэйн Руни рассказал Гари Невиллу о том времени и дал характеристику работе с Моейсом.

«Для меня в «Эвертоне» Дэвид Моейс был очень хорош. Он подал на меня в суд после того, как я ушел. Когда уходил, я набросился на него, потому что в то время так чувствовал себя. Да, я сожалею об этом. Через несколько лет после ухода говорил с ним, позвонил и извинился, потому что чем старше становишься, тем больше понимаешь, почему он так поступал».

«Когда игрок попадал в заголовки газет, для него это было в новинку. И он должен был разбираться с этим. В то время он был молодым тренером, для него это было в новинку. Оглядываясь назад, понимаю, как он был добр ко мне, постоянно следил за мной. Он старался не дать мне думать, что я лучше, чем есть на самом деле».

Со временем пара все-таки помирилась, и в сезоне-2013/14 игрок и тренер воссоединились в «Манчестер Юнайтед».