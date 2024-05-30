«Ты знаешь, что такое деликатность?» Помощник Тен Хага объяснил, почему Санчо отказался извиняться

Три года назад «Манчестер Юнайтед» заплатил «Дортмунду» за Джейдона Санчо 73 млн фунтов. В сентябре прошлого года его карьера пошла под откос, когда Эрик тен Хаг вычеркнул его из состава главной команды.

Тренер отметил, что на тренировках футболист не соответствует требуемому уровню, на что Санчо написал следующее: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете. Я не позволю людям говорить то, что совершенно не соответствует действительности, я очень хорошо тренировался на этой неделе. Я считаю, что у этого дела есть и другие причины, о которых я не буду распространяться, но я уже давно стал козлом отпущения, что несправедливо!»

Тен Хаг потребовал извинений и не получив их предпринял меры. В январе Джейдона отправили в аренду в «Дортмунд».

Бенни Маккарти, тренер форвардов в штабе Эрика тен Хага, раскрыл причину, по которой Санчо отказался извиняться.

«Я поговорил с тренером и спросил его, знает ли он, что такое деликатность, − рассказал Маккарти в интервью 947 Joburg . − Я сказал ему, что Джейдон чувствует, что если он извинится, то его причислят к тем, кто не тренируется, не работает усердно, и что все, что было сказано против него, − правда».

«Если ты с улицы, там никто не хочет извиняться. Тогда ты признаешь, что плохо тренируешься, ленишься − все, в чем тебя обвиняют. Джейдон не собирался этого делать. Тренер просто сообщил, что все, что он хочет, − это извинений. Я говорил с Джейдоном как тренер, как наставник, как друг и как человек, выросший на улицах и знающий кодекс».

«Но Джейдон просто не принимал это. Он сказал: «Я не буду извиняться, потому что если я извинюсь, то извинюсь за то, что был ленивым, всегда опаздывал, не выкладывался на полную. Вот за что я извиняюсь». И это были его причины».

Джейдон Санчо помог «Дортмунду» выйти в финал Лиги чемпионов. В субботу его нынешняя команда на «Уэмбли» сыграет против «Мадрида». И немецкий клуб, и сам Санчо хотят превратить аренду в постоянный трансфер.