«Всему есть предел». Рэшфорд ответил хейтерам в социальных сетях

Маркус Рэшфорд воспользовался социальными сетями, чтобы ответить на критику в свой адрес в этом сезоне.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не считает критику обоснованной, называя ее «оскорблением».

26-летний футболист прокомментировал пост в социальной сети Х, в котором говорится: «То, как обращаются с Маркусом Рэшфордом, просто отвратительно. Это жестоко. Это насилие».

Маркус написал в ответ: «Я ценю вашу поддержку! Эти оскорбления длятся уже несколько месяцев. Всему есть предел!».

Рэшфорд пытается вернуть свою невероятную форму, которую демонстрировал в сезоне 2022/23, он остается ключевым игроком «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага, несмотря на нестабильную игру.