😔 Извини, «Юнайтед». Маккенна остается в «Ипсвиче» еще на четыре года

Киран Маккенна подписал новый четырехлетний контракт с «Ипсвичем», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я очень горжусь тем, что подписал новый контракт с клубом.

Мы добились невероятных успехов вместе в течение последних двух сезонов, и я рад, что у меня есть возможность работать в этом фантастическом клубе в наш первый сезон в Премьер-лиге за 22 года.

Подготовка и планирование предстоящего вызова продолжается с тех пор, как мы выиграли повышение в начале мая. Нам предстоит сделать огромное количество работы до начала нового сезона.

Я счастлив, что посвятил свое будущее этой команде», - заявил Маккенна.

Исключаем?