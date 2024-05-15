Появились фото третьего комплекта формы «МЮ» на следующий сезон. Рассматриваем детали
Портал FootyHeadlines поделился фотографиями третьего комплекта формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Авторы портала отмечают, что adidas, вероятно, случайно опубликовал фото раньше времени.
Третий комплект вновь будет белым. В качестве дизайна использованы красно-бело-черные полосы. На спине изображен небольшой флаг в тех же цветах, он украшен тонкой надписью с названием клуба.
И немного деталей.
Ожидается, что клуб официально представит новый комплект формы в июле или начале августа.
Как вам дизайн?