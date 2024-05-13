«Манчестер Юнайтед» не смог справиться с «Арсеналом» в 37-м туре Премьер-лиги. Матч на «Олд Траффорд» закончился победой «канониров» со счетом 1:0.

На 70-й минуте Тен Хаг вместо Диалло выпустил на поле Антони. Бразилец выходил на замену так, будто был готов перевернуть не только ход встречи, но и весь сезон «красных дьяволов».

Казалось, он готовится не к выходу на футбольное поле, а к прослушиванию на роль нового Бонда.

Воинственный вид Антони болельщиков только рассмешил. Выражение лица вингера стало мемом.

Вот несколько фанатских шуток.

💭 «Антони».

«Он думает, что выглядит так».

💭 «Он думает, что выглядит так 😪».

💭 «Антони думает, что он Роналду, который выходит на поле, чтобы спасти этот день».

💭 «Выглядит опасным».

💭 «Бро думает, что он Карло Анчелотти 🤨».

💭 «КТО ЭТО СДЕЛАЛ 😭😭😭»

💭 «Этот парень не футболист, а кинозвезда».

💭 «Анчелотти??»

💭 «Он думал, что сможет изменить игру».

💭 «Клянусь, Антони знает, что делает. Бро выдает новый мем каждый раз, когда играет».

Интересно, Антони, действительно, был так сильно сосредоточен на игре, или вингер просто позировал для своего личного фотографа?

Выражение лица Антони в матче с «Арсеналом» стало мемом. Его сравнивают с супергероями и даже с Анчелотти