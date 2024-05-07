Антони - худшее, что могло случиться с «МЮ»: занимается самопиаром, нанял личного фотографа, а теперь оскорбил тен Хага

Может пропустить остаток сезона.

Недавно Антони за 95 млн евро был признан худшим трансфером «МЮ» при тен Хаге по версии ESPN. Бразильский вингер занял последнюю, 16-ю, строчку в рейтинге трансферов «Юнайтед» с момента назначения тен Хага на пост главного тренера.

Кроме того, как сообщает The Sun, вингер «Манчестер Юнайтед» еще в начале сезона нанял фотографа, который снимает его действия во время матчей. Он также составляет каталог фотографий для частной коллекции игрока – бразилец использует эти снимки для публикаций в социальных сетях и рекламы.

В матче против «Бернли» (1:1) 27 апреля Антони забил первый гол в сезоне АПЛ. Он отпраздновал его, засунув мяч под футболку, а затем обнялся с фотографом и показал игрушечного ежика Соника.

Позднее футболист объяснил, что посвятил это празднование своему сыну Лоренцо, который любит Соника. Кроме того, семья Антони ждет появления еще одного ребенка.

Отмечается, что игрушку с собой возил нанятый игроком фотограф. Вингер готовился отпраздновать гол с ней почти весь сезон.

А теперь стало известно, что бразилец может пропустить остаток сезона. По информации бразильских СМИ, вингер в командном чате назвал тен Хага «лысым яйцеголовым», а скриншот этого сообщения дошел до тренерского штаба.