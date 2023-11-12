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Семья Глейзеров решила пренебречь похоронами сэра Бобби Чарльтона по странной причине

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Похороны покойной легенды «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона пройдут в понедельник, 13 ноября, и представители клуба отдадут дань уважения иконе.

Однако, как сообщает Daily Star, семья Глейзер намерена игнорировать похороны, и никто из их членов не будет присутствовать на похоронах.

Глейзеры провели переговоры с официальными лицами клуба согласились, что они могут оказаться в центре внимания и вызвать оскорбления со стороны болельщиков.

Поскольку американские владельцы не хотят быть в тот день в центре внимания, они вместо этого готовы вообще пренебречь похоронами.

Глейзеры хотят, чтобы в этот день все внимание было сосредоточено на Чарльтоне, поскольку в прошлом у них были здоровые отношения.

Ожидается, что сэр Алекс Фергюсон и члены руководства «Манчестер Юнайтед» будут присутствовать на этом эмоциональном дне.

 

1 комментарий

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Bazilic
Ну тут вроде все правильно делают
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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