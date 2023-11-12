Семья Глейзеров решила пренебречь похоронами сэра Бобби Чарльтона по странной причине
Похороны покойной легенды «Манчестер Юнайтед» сэра Бобби Чарльтона пройдут в понедельник, 13 ноября, и представители клуба отдадут дань уважения иконе.
Однако, как сообщает Daily Star, семья Глейзер намерена игнорировать похороны, и никто из их членов не будет присутствовать на похоронах.
Глейзеры провели переговоры с официальными лицами клуба согласились, что они могут оказаться в центре внимания и вызвать оскорбления со стороны болельщиков.
Поскольку американские владельцы не хотят быть в тот день в центре внимания, они вместо этого готовы вообще пренебречь похоронами.
Глейзеры хотят, чтобы в этот день все внимание было сосредоточено на Чарльтоне, поскольку в прошлом у них были здоровые отношения.
Ожидается, что сэр Алекс Фергюсон и члены руководства «Манчестер Юнайтед» будут присутствовать на этом эмоциональном дне.
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