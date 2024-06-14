«Он не будет жаловаться»: Рио Фердинанд назвал игрока, с которым «Ман Юнайтед» может, но не станет расставаться

Рио Фердинанд объяснил, почему Люк Шоу не удивится, если этим летом «Манчестер Юнайтед» с ним попрощается.

«Ман Юнайтед» нужно, чтобы Шоу и Лисандро Мартинес были в хорошей форме в следующем сезоне, команде нужно, чтобы они оба играли.

Не думаю, что Шоу был бы недоволен, если бы «Юнайтед» сказал, что из-за нехватки игрового времени в последних сезонах клуб собирается найти другого левого защитника. Он бы не стал жаловаться на это.

Но я думаю, что Люк настолько хорош, когда здоров и играет, что «МЮ» войдет в новый сезон, сохранив его в составе», – заявил Фердинанд.

Шоу, действительно, пропустил много матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм. При этом защитник был вызван в сборную Англии на Евро. Фанаты «красных дьяволов» даже обвинили Люка в симуляции повреждений, что очень задело игрока .

Контракт Шоу с манкунианцами рассчитан до июня 2027 года.

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