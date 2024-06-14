Новые подробности конфликта Санчо и Тен Хага. Оказывается, последней каплей стала предыгровая тренировка

В конфликтной ситуации с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом Джейдон Санчо решил пойти по публичному пути. По данным журналиста Лори Уитвэлла из The Athletic, разочарование специалиста в игроке достигло пика в сентябре перед игрой с «Арсеналом».

Все случилось на тренировке. Во время тренировочного матча Тен Хаг дал Санчо задание прессинговать игрока команды-соперницы, чего футболист не сделал. Тогда тренерский штаб предложил Джейдону досрочно уйти с тренировки, а вместо того, чтобы переубедить тренеров, игрок просто покинул поле.

После поражения от «Арсенала» Эрик тен Хаг упомянул об уровне подготовки Санчо, и игрок ответил на это своим печально известным постом в соцсетях, обвинив тренера в двойных стандартах и фактически назвав нидерландца лжецом.

На одной встрече в Каррингтоне Тен Хаг пытался объяснить Санчо свою точку зрения и попытался назначить еще одну через несколько дней, на которой, как ожидалось, англичанин извинится в частном порядке, с глазу на глаз. Но этого не произошло. Тренер форвардов Бенни Маккарти сказал, что одним из факторов была личная гордость. «Если ты с улицы, то не захочешь извиняться», − сказал Маккарти в интервью южноафриканской радиостанции 947 Joburg. − Джейдон не собирался этого делать».

В ответ на это Тен Хаг отправил Санчо в ссылку. Он считал, что Санчо − потрясающий игрок, но его отношение не соответствовало культуре побед. Его терпение лопнуло несколько месяцев назад, после второй игры с «Брентфордом», когда Санчо сказал ему, что «Юнайтед» купили не того игрока, потому что он предпочитает играть слева, а не справа. Это послужило основой для решения Тен Хага в оставшиеся дни трансферного рынка приобрести игрока на эту позицию. В конечном итоге в команду пришел Антони.