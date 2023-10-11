«Spice Girls попросили пригласить сюда игроков «Баварии». Уморительная речь Невилла на свадьбе Дэвида и Виктории Бекхэм

Документалка о Бекэхеме, вышедшая на Netflix на прошлой неделе, подарила нам множество уморительных моментов, но речь Гари Невилла на свадьбе Дэвида и Виктории, пожалуй, стала одним из лучших.

В сериале было рассказано множество забавных и любопытных историй: как сэр Алекс контролировал жизни своих игроков, кого бы экс-полузащитник «Реала» взял в свою команду, чтобы сыграть против своего сына, как Бекхэм остается таким стильным и, естественно, самый мемный момент с участием Виктории. Однако вряд ли что-то из этого рассмешило зрителей больше, чем речь Невилла на свадьбе главного героя документалки.

Гари был шафером Дэвида, когда он женился на участнице группы Spice Girls Виктории в июле 1999 года. Их свадьба состоялась вскоре после того, как «красные дьяволы» выиграли исторический требл: команда сэра Алекса Фергюсона стала первой английской командой, выигравшей Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов за один сезон.

Когда два трофея уже были у «Юнайтед» в кармане, им предстоял финал ЛЧ против «Баварии». В итоге манкунианцы, проигрывая к 90-й минуте, совершили невероятный камбэк (2:1) благодаря голам Тедди Шерингема и Оле-Гуннара Сульшера.

Именно к этой драматичной победе апеллировал Невилл в своей шаферской речи, которую мы впервые смогли услышать благодаря Netflix:

«Леди и джентльмены, сегодня тут присутствуют очень уважаемые гости.

Недавно Дэвид мне рассказал, что Spice Girls попросили позвать на эту свадьбу игроков «Баварии», но он не понял зачем. Spice Girls ему ответили, что они хотели бы встретиться с мужчинами, которые могут быть сверху на протяжении 90 минут, но закончить вторыми».

Гари знает толк в троллинге!