😨 Рэтклифф не ладит с лидерами «МЮ». В клубе тяжелая атмосфера

По данным Manchester World, методы управления Джима Рэтклиффа не впечатляют Бруну Фернандеша и большинство игроков «МЮ».

Проблема в том, что британский миллиардер планирует радикальные изменения в структуре клуба, но не считает необходимым вести диалог с командой.

Отсутствие обратное связи разочаровывает лидеров «МЮ». Также игроки насторожены слухами о чистке в клубе, которая намечена уже на это лето.

Будущее многих игроков в клубе выглядит туманным, и даже Бруну, как сообщается, с трудом «выбил» себе новый контракт.