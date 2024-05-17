😳 «Было приятно разделить с тобой поле, братан». Рэшфорд настораживающе ответил Бруну в соцсетях. Неужели Маркус уходит? 😱

Казалось бы, обычная переписка между одноклубниками в соцсетях, но даже она может вызвать массу вопросов.

Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд - в последнее время не утихают слухи, что оба игрока могут покинуть «МЮ».

Реагируя на торжественный пост Рэшфорда в соцсетях, посвященный 400 сыгранным матчам, Бруну написал: «Ещё 400 предстоит провести».

26-летний нападающий ответил: «Было приятно разделить с тобой поле, братан».

По данным Daily Express, один из футболистов, скорее всего, покинет команду.

Ранее Бруну заявил, что останется, если клуб этого захочет. Рэшфорд же ещё не определился со своим будущим.