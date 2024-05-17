Бруну Фернандеш мог оказаться в «Баварии». Свежее решение Тухеля практически перечеркнуло такую возможность

Согласно данным Caught Offside, летом Бруну Фернандеш мог покинуть «Манчестер Юнайтед» и оказаться в «Баварии». Такую информацию рассказал изданию немецкий журналист Кристиан Фальк из Sport BILD.

«На самом деле, этот игрок очень нравится нынешнему тренерскому штабу, особенно его характер и стиль игры. С другой стороны, боссы задаются вопросом, где Фернандеш может сыграть в нынешней команде. Если Тухель останется в «Баварии», этот вопрос, скорее всего, приведет к внутренним дискуссиям».

В последние несколько недель появились данные о том, что «Бавария» может сохранить Томаса Тухеля во главе клуба. Однако в пятницу он сам заявил, что покинет клуб после окончания этого сезона.

Он сказал: «Это моя последняя пресс-конференция на Зебенерштрассе. Были переговоры, но мы не пришли к соглашению, так что решение, принятое в феврале, остается в силе».

Это значит, что с высокой вероятностью интерес «Баварии» к португальскому хавбеку сойдет на нет.