Ромео Бекхэм предложил отцу сыграть «5 на 5». Дэвид назвал свою идеальную команду — его сыну с друзьями бы не поздоровилось

В списке одни легенды!

На Netflix вышла четырехсерийная документалка о жизни и карьере Дэвида Бекхэма, где рассказывается о его пути от скромного мальчугана до мировой футбольной суперзвезды.

В мини-сериале собраны интервью и воспоминания его семьи и друзей, архивные видео, а также моменты из жизни экс-футболиста в США и закулисные истории из «Интер Майами».

В одном из эпизодов Бекхэм рассказал, что его сын Ромео, который сейчас выступает во второй команде «Брентфорда», постоянно донимает отца одним вопросом. Юноша предлагает Дэвиду собрать команду из экс-партнеров и сыграть 5 на 5 против самого Ромео и друзей.

«Он хочет провести матч между моими товарищами и своими товарищами. Он спросил: «Кого бы ты пригласил?». И я ответил: «Ну, может быть, я приведу Гари [Невилла]». Он сказал: «Хорошо».

«Тогда я сказал: «Ну, вероятно, я мог бы заставить прийти Роберто Карлоса, и, возможно, Роналдо, он бы показал вам переступ. Может быть, [Луиша] Фигу, [Зинедина] Зидана». И он такой: «Ну, это несправедливо! Почему ты бы так поступил?».

«И я ему ответил: «Ну, потому что тогда я бы выиграл. Мы бы выиграли!» Я не позволю его товарищам победить нас!»

В ходе документалки эту идею даже предложили Фигу, но экс-полузащитнику «Мадрида» затея Ромео пришлась не по душе:

«Против его детей? Я бы убил их! Детей!»

Ромео, кажется, не понимает, о чем просит. Каких бы товарищей не выбрал его отец, молодежи бы точно не поздоровилось.Зато опыт был бы бесценный 😅