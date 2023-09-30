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Теперь ясно, почему он всегда хорошо выглядит: Дэвид Бекхэм рассказал о своей одержимости в документальном фильме для Netflix

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Дэвид Бекхэм одержим организацией и планирует, что наденет, на неделю вперед.

48-летняя легенда футбола поделилась с фанатами эксклюзивными кадрами своей гардеробной в новом документальном фильме Netflix «Бекхэм».

Несмотря на то, что Дэвид является миллиардером, он очень активно занимается домашними делами. В гардеробе Дэвида все разложено по цветам, настолько он аккуратен.

Нижнее белье и носки суперзвезды идеально сложены в ящике, а футболки разложены под углом, чтобы он мог легко видеть, какие варианты у него есть.

Возле своего гардероба можно заметить вешалку с семью нарядами.

«Это мои образы на неделю. Да, я готовлюсь заранее. Раньше я делал это накануне вечером, но…теперь это моя новая навязчивая идея – я очень организован».

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