Алекс Фергюсон полностью контролировал жизни футболистов «Юнайтед». Бекхэм рассказал три истории-подтверждения этому

Повсюду агенты сэра Алекса.

На Netflix вышел четырехсерийный сериал про экс-игрока «Юнайтед» и «Мадрида» Дэвида Бекхэма под незатейливым названием «Бекхэм». В рамках промокампании англичанин пришел на подкаст Stick to Football к Рою Кину и Гари Невиллу.

Бекс рассказал много различных историй и одна из них касалась того, как сэр Алекс Фергюсон переживал за своих футболистов, а однажды поймал Дэвида во время телефонного разговора на лжи.

«Как только мы с Викторией стали встречаться, все, что мы делали, становилось более заметным, чем все, что видел тренер.

Сэра Алекса волновала только футбольная сторона жизни. Я уверен, что он беспокоился и обо мне как о человеке, который вырос в клубе, и он заботился о нас как о футболистах. Я не так часто ездил в Лондон, как он думал.

Был один момент, который я рассказываю в документальном фильме Netflix: когда я был в «МЮ», у меня зазвонил телефон. Это был тренер. Он спросил: «Дэвид, а ты где?» Я ответил, что нахожусь в Манчестере, проезжаю мимо Трэффорд Центр. Он сказал: «Нет, это не так − ты в аэропорту Барселоны, а мой друг сидит напротив тебя». И положил трубку».

Кроме этого две другие истории Дэвида Бекхэма были связаны со скрытым отъездом в Ирландию и прической.

«Помню, как Виктория отправилась в турне со Spice Girls. Они были в Дублине четыре или пять недель. Никому не сказав, я отправился в один из вечеров к ней, так как на следующий день у нас был выходной. Я возвращался в Манчестер, ждал посадки на самолет, и тут заходит тренер − он летел тем же рейсом!»

Бекхэм знал, что Фергюсон не согласен с тем образом жизни, который он вел. Это приводило к разногласиям. Однажды Дэвиду пришлось стричь голову прямо в туалете «Уэмбли».

«Нам предстояла игра Суперкубка Англии, и, когда я снял кепку, Фергюсон посмотрел на меня и сказал: «Сбрей это». А я уже собирался выходить на разминку. Мне пришлось взять ножницы и пойти в раздевалку «Уэмбли». Он бы не стал со мной играть, если бы я этого не сделал».

Рой Кин, который также почувствовал на себе мощную управленческую руку Фергюсона, прокомментировал слова Бекхэма так: «Власть и контроль − вот как сэр Алекс Фрегюсон управлял командой. Ты становился старше, мы все становились старше, люди женились и заводили детей − тренеру, конечно, это не нравилось, ведь он терял контроль. Будь то агентство, стрижка или место проживания − не сомневаюсь, что он был сыт по горло этим, теряя контроль над нами».