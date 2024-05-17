📹Невилл назвал свой автограф на футболке «МЮ» ее обесцениванием. На это получил от Кина самый ройкиновский ответ 👏

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл очень часто преуменьшал свои игровые способности, даже несмотря на то, что многие считают его одним из величайших защитников АПЛ. В самом деле, он не включил себя в список одиннадцати лучших игроков в истории «Юнайтед»!

При сэре Алексе Фергюсоне Невилл за 19 лет сыграл в более чем 600 матчах. Тем не менее, эксперт Sky Sports продолжает преуменьшать значение своей футбольной карьеры. В последнем выпуске подкаста The Overlap Гари вновь затронул эту тему.

Вот как это было. В студии рядом друг с другом сидели Рой Кин и Уэйн Руни, а один из членов съемочной группы попросил подписать их несколько футболок.

На видео видно, как Кин и Руни оставляют автографы, а Невилл, сидящий чуть поодаль, вдруг говорит следующее: «Знаете что? Если на футболке «Юнайтед» есть [автографы] Руни и Кин, разве я не обесценю ее? Наступает момент, когда ты ее немного обесцениваешь».

Рой Кин совсем не впечатлился репликой товарища, парировал в своем стиле: «О, ты опять скромничаешь!»

В одном из выпусков подкаста Stick To Football Гари Невилл признавался, что в первые годы на «Олд Траффорд» «чувствовал, что ему тут не место». В команде, где в раздевалке были Рой Кин и Брайан Робсон.