Спустя 2 часа после матча с «Ньюкаслом» Фернандеш оставался на «Олд Траффорд» - раздавал автографы фанатам 👏

Бруну Фернандеш через два часа после окончания игры с «Ньюкасл Юнайтед» раздавал автографы и делал селфи с фанатами «МЮ», ожидавшими возле «Олд Траффорд».

Капитан продемонстрировал еще один мастер-класс и привел свою команду к победе со счетом 3:2 в предпоследнем матче Премьер-лиги сезона 2023/24.

Несмотря на неспокойный сезон, любовь и уважение болельщиков к Бруну очевидны.

На фоне растущих слухов об уходе португальца из клуба, Фернандеш заставил, что не уйдет, если клуб не захочет его продать.