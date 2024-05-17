Спустя 2 часа после матча с «Ньюкаслом» Фернандеш оставался на «Олд Траффорд» - раздавал автографы фанатам 👏
Бруну Фернандеш через два часа после окончания игры с «Ньюкасл Юнайтед» раздавал автографы и делал селфи с фанатами «МЮ», ожидавшими возле «Олд Траффорд».
Капитан продемонстрировал еще один мастер-класс и привел свою команду к победе со счетом 3:2 в предпоследнем матче Премьер-лиги сезона 2023/24.
Несмотря на неспокойный сезон, любовь и уважение болельщиков к Бруну очевидны.
На фоне растущих слухов об уходе португальца из клуба, Фернандеш заставил, что не уйдет, если клуб не захочет его продать.