10 комментариев

Британская телеведущая Рейчел написала в Twitter: «Я не смогу поддерживать «Юнайтед», если Гринвуд останется в клубе».

Ее комментарии появились после того, как газета The Sun сообщила, что Мэйсон Гринвуд, как ожидается, будет возвращен в состав «Ман Юнайтед» уже на следующей неделе.

В последнее время Эрик тен Хаг чаще говорит о возможном кабеке футболиста. По сообщениям, игроки женской команды «МЮ» выразили обеспокоенность перспективой возвращения Гринвуда.

Немало болельщиц «МЮ» поддерживают Рейчел в ее заявлении: «Я не смогу поддерживать «Юнайтед», если Гринвуд останется в клубе. Мы все уже достаточно видели и слышали. Если мы будем делать вид, что все в порядке, это будет огромной проблемой.

Для моего клуба было бы разрушительно способствовать формированию культуры, в которой подобное замалчивается, и дать понять преступникам, что они могут продолжать действовать так, как им хочется, без каких-либо последствий».