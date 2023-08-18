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Ого, девушки вокруг «МЮ» категорически против камбека Гринвуда. Телеведущая перестанет болеть за клуб, а футболистки, похоже, играть

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Британская телеведущая Рейчел написала в Twitter: «Я не смогу поддерживать «Юнайтед», если Гринвуд останется в клубе».

The Countdown co-host has urged Old Trafford bosses to 'do the right thing'

Ее комментарии появились после того, как газета The Sun сообщила, что Мэйсон Гринвуд, как ожидается, будет возвращен в состав «Ман Юнайтед» уже на следующей неделе.

В последнее время Эрик тен Хаг чаще говорит о возможном кабеке футболиста. По сообщениям, игроки женской команды «МЮ» выразили обеспокоенность перспективой возвращения Гринвуда.

Немало болельщиц «МЮ» поддерживают Рейчел в ее заявлении: «Я не смогу поддерживать «Юнайтед», если Гринвуд останется в клубе. Мы все уже достаточно видели и слышали. Если мы будем делать вид, что все в порядке, это будет огромной проблемой.

Для моего клуба было бы разрушительно способствовать формированию культуры, в которой подобное замалчивается, и дать понять преступникам, что они могут продолжать действовать так, как им хочется, без каких-либо последствий».

10 комментариев

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Schiaff1no
Ответ trav
Какое ещё заявление забрать... Эта девушка ему ребёнка родила недавно и они живут вместе. Ау
Это же не отменяет фотографий и аудиозаписей прямо подтверждающих факт насилия.
Если это фейк, то нужно судить его женщину за подделку доказательств и лжесвидетельствование, если этого нет- вывод очевиден.
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Buharoid
Ответ Schiaff1no
Это же не отменяет фотографий и аудиозаписей прямо подтверждающих факт насилия. Если это фейк, то нужно судить его женщину за подделку доказательств и лжесвидетельствование, если этого нет- вывод очевиден.
Сейчас тебе скажут, что если она с ним живёт, то Рафик неуиноуен и вообще бьёт, значит любит))
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Buharoid
Ответ trav
У тебя кисель в голове, просто страшно за тебя
А у тебя тогда что в голове, если бить и насиловать людей для тебя норма?)
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Elik1989
Так его, в роде как, не в женскую команду переводят, а в мужскую. Чем они не довольны. Если у Гринвуда и дальше будут скакать гармоны, то тренер быстро охладит его пыл и продадут в другой клуб. Если этот малой может делать разницу на поле в игре, то его нужно вернуть, если от него будет тянуть душком из-за поганого характера, коллектив сам отвергнет его и он уйдёт.
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trav
Ответ Buharoid
Сейчас набегут патриархальные любители избиений и изнасилований с воплями "Он жи ни винават, клятые фемки!" Только вот то, что он убедил девушку забрать заявление так сказать, уж не знаю, финансовыми ли рычагами, какими-либо иными или у нее просто стокгольмский синдром, вообще не означает, что он не виновен. Он виновен, голосовые сообщения все слышали. И возвращать этого девианта в состав никак нельзя.
Какое ещё заявление забрать... Эта девушка ему ребёнка родила недавно и они живут вместе. Ау
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Buharoid
Ответ Proline
"Дать понять преступникам"... Интересно, что будет, когда "преступник" через своих адвокатов впаяет ей иск о клевете. Скоро ли мы услышим рыдания, что она совсем не это имела в виду?
Не впаяет. Потому что он виновен и только отказ девушки от претензий спас его от перехода его ануса в общественную собственность манчестерской тюрьмы.
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