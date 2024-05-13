Реакция Антони на указание Тен Хага в матче с «Арсеналом» попала на камеры

Антони был не доволен требованием Эрика тен Хага во время матча против «Арсенала» на «Олд Траффорд» в воскресенье, который закончился поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Бразильцу, вышедшему на поле со скамейки запасных во втором тайме, было предложено сыграть на позиции левого защитника.

Голландец заменил Аарона Ван-Биссаку на нападающего Омари Форсона, когда «Манчестер Юнайтед» пытался сравнять счет после перерыва.

Таким образом, Антони была отведена роль защитника — и бразилец не скрывал своего разочарования, растерянности и недовольства решением тренера.

Антони продолжает играть правым нападающим после выхода на поле.

Однако к бразильцу быстро подошли его товарищи по команде.

Ему говорят, чтобы он играл левым защитником.

Антони явно был сбит с толку и расстроен.