Сыграет ли Бруну в матче против «Ньюкасла»? Тен Хаг отвечает намеком

Бруну Фернандеш пропустил два последних матча «Манчестер Юнайтед». Капитан с трибун наблюдал, как его команда уступила «Кристал Пэлас» и «Арсеналу».

Впереди у «красных дьяволов» встреча с «Ньюкаслом», который на три очка опережает «МЮ» и занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Тен Хага еще могут побороться за путевку в еврокубки.

После игры с «Арсеналом» Тен Хаг намекнул, что Бруну , как ожидается, также пропустит предстоящий матч против «Ньюкасла».

Когда тренера спросили, будут ли Фернандеш и Рэшфорд готовы к финалу Кубка Англии, голландец ответил: «Если футболист хочет сыграть в таком сложном матче, как финал Кубка, ему нужна игровая практика. Они [Бруну и Маркус] это прекрасно знают».

На получение игровой практики у футболистов осталось два матча в чемпионате – дома против «Ньюкасла» и на выезде с «Брайтоном». В финале Кубка Англии «Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити», встреча пройдет на «Уэмбли» 25 мая.

Бруну впервые на клубном уровне пропускает матчи из-за травмы. В карьере португальца были пропуски игр из-за дисквалификаций. Из-за болезни он по разу не сыграл за «МЮ» и «Сампдорию».

Как думаете, Бруну еще сыграет за «дьяволов» в этом сезоне?