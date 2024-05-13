Потом на «Олд Траффорд»: кадры промокшего стадиона разлетелись по сети📹
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» на домашнем стадионе в прошедшем матче АПЛ. Автором единственного гола стал Леандро Троссард на 20-й минуте игры.
Однако, главной звездой вечера стал не Троссард, и не кто-то из футболистов-хозяев поля, а «Олд Траффорд».
Кадры протекающего стадиона разлетелись по интернету. Удручающий вид, соответствующий игре команды.
Протекшая крыша.
Водопад на стадионе
Залитая гостевая раздевалка.