Потом на «Олд Траффорд»: кадры промокшего стадиона разлетелись по сети📹

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» на домашнем стадионе в прошедшем матче АПЛ. Автором единственного гола стал Леандро Троссард на 20-й минуте игры.

Однако, главной звездой вечера стал не Троссард, и не кто-то из футболистов-хозяев поля, а «Олд Траффорд».

Кадры протекающего стадиона разлетелись по интернету. Удручающий вид, соответствующий игре команды.

Протекшая крыша.

Водопад на стадионе

Залитая гостевая раздевалка.