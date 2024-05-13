«Признайте, что ошибались»: Рио Фердинанд обратился к хейтерам Бруну Фернандеша

Рио Фердинанд считает, что отсутствие Бруну Фернандеша является главной причиной неудач «Ман Юнайтед» в последних матчах:

«Все те, кто говорит, что Бруну не нужен, я просто хочу, чтобы вы признали, что ошибались. В последних двух играх креативность была для «МЮ» большой проблемой. А без этого человека [Бруну] команда не создает опасности, не говоря уже о моментах. Поверьте».

«Итак, все эти люди, которые продолжают повторять «Бруну такой-сякой», услышьте: этот парень создает моменты, забивает голы, но, что более важно, создает моменты для других и заставляет других игроков выглядеть лучше.

Когда он не играл, все остальные атакующие футболисты выглядели хуже обычного. В тот момент, когда он на поле, все они выглядят лучше, потому что он занимает позиции, позволяющие остальным забивать голы, он создает голевые возможности. И меня очень расстраивает, когда я слышу, как люди говорят, что он никудышный игрок».

Фернандеш пропустил матчи «МЮ» против «Кристал Пэлас» и «Арсенала», в обеих встречах «дьяволы» уступили. Возможно, португалец пропустит и оставшиеся игры команды.

А вы согласны с мнением Рио?